Petrohrad si pripomína prvé výročie útoku v miestnom metre

Petrohrad 3. apríla (TASR) - Objednávateľ, organizátor a vykonávateľ teroristického útoku, ktorý sa odohral pred rokom v petrohradskom metre, sa osobne nepoznali a komunikovali spolu len prostredníctvom mobilovej komunikačnej aplikácie.



Uviedla to v utorok v Moskve hovorkyňa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (SK RF) Svetlana Petrenková s tým, že práve táto skutočnosť bola pre vyšetrovateľov osobitnou výzvou.



Dodala, že SK RF uzatvoril vyšetrovanie teroristického útoku, ktorý si vyžiadal 15 obetí. O život prišiel aj vykonávateľ útoku.



Petrenková spresnila, že na základe analýz mobilovej komunikácie sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať všetky osoby zapletené do tohto trestného činu. Zadržaných je 11 osôb.



Ruská Federálna bezpečnostné služba (FSB) uviedla, že teroristický čin v Petrohrade sa pripravoval s použitím mobilnej aplikácie Telegram.



K výbuchu v petrohradskom metre došlo 3. apríla 2017. Atentátnik Akbaržon Džalilov aktivoval nálož na svojom tele v okamihu, keď sa vlaková súprava, v ktorej vagóne sa nachádzal, pohybovala medzi stanicami Technologický inštitút a Senné námestie. Okrem spolu 16 obetí na životoch bolo pri výbuchu zranených aj ďalších asi 100 ľudí.



V utorok krátko po 14.00 h miestneho času (13.00 h SELČ), teda v čase výbuchu, sa pred vstupom do stanice Technologický inštitút uskutoční pietna spomienka na obete útoku, počas ktorej dobrovoľníci rozdajú okoloidúcim 1000 bielych ruží zakúpených z finančných darov obyvateľov mesta. V jednom z pravoslávnych chrámov sa popoludní uskutoční spomienková bohoslužba. Naplánované je aj prijatie pozostalých po obetiach a zranených na miestnej radnici. Večer sa v koncertnej sále Okťabrskij uskutoční koncert nazvaný Hudbou proti teroru, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.