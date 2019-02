Piati pasažieri sa zranili pri turbulenciách počas letu do Izraela

Prevádzkovatelia izraelského letiska Bena Guriona dostali informáciu, že obete utrpeli zranenia končatín.

Tel Aviv 13. februára (TASR) - Päť pasažierov utrpelo zranenia, keď ich lietadlo smerujúce z Francúzska do Izraela postihli v stredu silné turbulencie. Vo vyhlásení to oznámila Izraelská správa letísk, ktorú citovala agentúra DPA.



Na letisko bolo následne vyslaných päť sanitiek, ktoré zranených po pristátí stroja spoločnosti Transavia a ošetrení previezli do nemocnice.



Nízkonákladová Transavia je dcérskou spoločnosťou aerolínií Air France-KLM.