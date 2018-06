Piatkové nepokoje pri hranici s Izraelom si vyžiadali dve obete

Pri zrážkach medzi demonštrantami a izraelskými vojakmi sa zranilo ďalších 133 Palestínčanov.

Gaza 30. júna (TASR) - Príslušníci izraelskej armády zastrelili počas piatkových protestov pri hranici medzi Izraelom a pásmom Gazy dvoch Palestínčanov - 13-ročného chlapca a 24-ročného muža. Oznámilo to v noci na sobotu ministerstvo zdravotníctva v Gaze.



Tínedžer utrpel smrteľné zranenie hlavy pri zásahu izraelských bezpečnostných zložiek počas protestov v meste Chán Júnis na juhu pásma Gazy. Mladý muž podľahol zraneniam po zásahu do brušnej dutiny. K tomuto incidentu došlo východne od Rafahu na juhu pásma Gazy.



Pri zrážkach medzi demonštrantami a izraelskými vojakmi sa zranilo ďalších 133 Palestínčanov. Zranených rozviezli do nemocníc, najmenej traja z nich sú v kritickom stave.



Izraelská armáda v reakcii na incidenty vydala vyhlásenie a uviedla v ňom, že na násilných demonštráciách sa v piatok popoludní zúčastnili tisíce Palestínčanov, ktorí sa pozdĺž bezpečnostného plota medzi Izraelom a palestínskou enklávou "dopustili početných teroristických činov".



V komuniké sa uvádza, že Palestínčania hádzali kamene do izraelských vojakov, ktorí pri svojej odvete využili obvyklé prostriedky na rozohnanie davu, pričom v špecifických prípadoch - v súlade s vydaným rozkazom - použili aj ostrú muníciu. Izraelská armáda ubezpečila, že správu o smrti palestínskeho tínedžera preverí.



V pásme Gazy, kontrolovanom militantnou organizáciou Hamas, sa od konca marca konajú pravidelné protesty proti 11 rokov trvajúcej izraelskej blokáde tejto enklávy na pobreží Stredozemného mora. Demonštrácie často sprevádza násilie. Izraelské sily pri potláčaní nepokojov používajú streľbu ostrými nábojmi a slzotvorný plyn, pričom zabili už najmenej 137 ľudí. Na izraelskej strane nedošlo k obetiam na životoch.



Ľudskoprávne organizácie obviňujú Izrael z neprimerane tvrdých zákrokov voči demonštrantom. Podľa Izraela však vojaci strieľajú len na hlavných podnecovateľov nepokojov, čo sú spravidla členovia palestínskych militantných skupín, ktorí sa pokúšajú preraziť plot a preniknúť na izraelské územie.