Piatkové protesty v pohraničí pásma Gazy a Izraela boli pokojnejšie

Izraelská vláda monitoruje mieru násilností na palestínskej strane spoločnej hranice a v závislosti od nej sa rozhodne, či povolí prevod finančných prostriedkov na účty radikálneho hnutia Hamas.

Gaza 18. januára (TASR) - Tisíce Palestínčanov sa opäť zhromaždili na svojom obvyklom proteste pozdĺž pohraničného plotu medzi pásmom Gazy a Izraelom. Agentúra AP konštatovala, že piatkové protesty boli v porovnaní s uplynulým týždňom pokojnejšie.



Minulý piatok totiž došlo k násilnostiam, ktoré si vyžiadali život jednej Palestínčanky a viac ako dve desiatky zranených. Zranený bol aj jeden izraelský vojak. Izraelské letectvo v odvete podniklo nálety na ciele vytypované na palestínskom území.



Palestínske zdravotnícke zdroje v piatok podvečer informovali, že pri streľbe príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia 14 Palestínčanov. Ošetriť bolo nutné aj troch palestínskych zdravotníkov, ktorých sanitku zasiahol slzotvorný plyn.



Najnovšie násilnosti boli prvou veľkou skúškou pre nového náčelníka generálneho štábu izraelských obranných síl (Cahal) Aviva Kochaviho, ktorý zložil svoj sľub tento týždeň v utorok, napísal v piatok denník The Times of Israel.



Podľa tohto denníka sa na hraniciach pásma Gazy s Izraelom v piatok zišlo okolo 10.000 Palestínčanov, ktorí do izraelských vojakov hádzali kamene, zápalné fľaše a ručné granáty. Okrem toho podpaľovali aj pneumatiky. Izraelskí vojaci proti Palestínčanom zasiahli slzotvorným plynom a v ojedinelých prípadoch aj ostrou streľbou.



Denník Haarec napísal, že izraelská vláda monitoruje mieru násilností na palestínskej strane spoločnej hranice a v závislosti od nej sa rozhodne, či povolí prevod finančných prostriedkov z Kataru na účty radikálneho hnutia Hamas. Toto hnutie ovláda pásmo Gazy a Katar mu prispieva na výplaty vládnych zamestnancov.



Od 30. marca 2018, keď sa pohraničné protesty začali, prišlo v pásme Gazy o život už najmenej 243 prevažne neozbrojených Palestínčanov. Väčšina z nich zahynula počas protestov alebo pri zrážkach s izraelskými bezpečnostnými zložkami, ďalšie obete si vyžiadali izraelské nálety alebo ostreľovanie palestínskeho územia.



V dôsledku paľby z palestínskej strany prišiel o život jeden izraelský vojak.



Izrael obviňuje palestínske militantné hnutie Hamas, že manipuluje palestínskych civilistov a zneužíva ich na zakrytie pokusov narušiť hraničné oplotenie a zaútočiť na izraelských civilistov i vojakov.