Piloti havarovaného Boeingu dodržali postupy núdzového riadenia

Etiópska ministerka dopravy Dagmawit Mogesová na tlačovej konferencii citovala údaje z tzv. čiernych skriniek lietadla. Z vyšetrovania vyplýva, že lietadlo samovoľne prešlo do strmhlavého letu.

Addis Abeba 4. apríla (TASR) - Posádka havarovaného lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines, pri páde ktorého zahynulo 10. marca 157 ľudí vrátane štyroch Slovákov, vykonala všetky potrebné postupy, avšak napriek tomu nedokázala lietadlo ovládať. Uvádza sa to v predbežných záveroch vyšetrovania, informovali vo štvrtok agentúry AP a AFP.



Etiópska ministerka dopravy Dagmawit Mogesová vo štvrtok na tlačovej konferencii citovala údaje z tzv. čiernych skriniek lietadla. Z vyšetrovania vyplýva, že lietadlo samovoľne prešlo do strmhlavého letu. V predbežnej správe sa uvádza, že Boeing by mal preveriť systém ovládania letu a rovnako by ho mali skontrolovať i letecké úrady ešte predtým, ako sa lietadlo uvedie do prevádzky.



Riaditeľ spoločnosti Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam, ktorého citovala agentúra AFP, vyhlásil, že je hrdý na to, že piloti sa do poslednej chvíle usilovali pádu lietadla zabrániť. "Sme veľmi hrdí na našich pilotov, že dodržali pokyny výrobcu (platné) pre stav núdze, ako aj na vysokú úroveň ich profesionálnych výkonov v tak extrémne ťažkej situácii." GebreMariam znova vyjadril i sústrasť rodinám obetí.



Lietadlo typu Boeing 737 MAX 8 sa zrútilo iba niekoľko minút po štarte z etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba, odkiaľ smerovalo do Nairobi v susednej Keni. Tzv. čierne skrinky z havarovaného lietadla boli odovzdané Francúzskemu úradu pre leteckú bezpečnosť (BEA), ktorý ich skúma a pracuje spolu s americkými aj etiópskymi vyšetrovateľmi na určení príčiny havárie.



Stroj toho istého typu, patriaci indonézskej spoločnosti Lion Air, sa zrútil vlani v októbri do Jávskeho mora, pričom zahynulo všetkých 189 ľudí na palube. Situácia po oboch tragédiách si vynútila pozastavenie prevádzky týchto boeingov po celom svete. Podľa úradov totiž mohol pády spôsobiť systém určený na automatickú stabilizáciu lietadla po vzlete.