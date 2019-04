Piloti lietadla havarovaného v Etiópii znovuaktivovali systém MCAS

Odpojením systému MCAS piloti konali podľa odporúčaní výrobcu lietadla — spoločnosti Boeing. Tento krok im však nepomohol vyrovnať lietadlo.

Washington 3. apríla (TASR) - Piloti lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré v marci havarovalo krátko po štarte z letiska v Addis Abebe, ihneď po objavení sa problémov postupovali podľa pokynov výrobcu a vypli systém stabilizácie lietadiel (MCAS). Napísal to v stredu americký denník Wall Street Journal (WSJ).



Odpojením systému MCAS piloti konali podľa odporúčaní výrobcu lietadla — spoločnosti Boeing. Tento krok im však nepomohol vyrovnať lietadlo. Preto v čase, sa pokúšali nájsť iné riešenie na odvrátenie nehody, aktivovali MCAS opäť.



WSJ pripomenul dávnejšie stanovisko spoločnosti Boeing, podľa ktorého sa piloti mohli vyhnúť katastrofe, ak by v súlade s pokynmi vypli systém MCAS.



Zdroje WSJ uviedli, že najnovšie podrobnosti o havárii v Etiópii vyplývajú z dát získaných z oboch tzv. čiernych skriniek havarovaného lietadla.



Očakáva sa, ako podotkla agentúra AFP, že etiópska vláda tento týždeň zverejní predbežnú správu o nehode, ktorá si vyžiadala životy všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov.



Systém MCAS je určený na stabilizáciu lietadla po vzlete. Ak sa nos lietadla dvíha príliš ostro, systém ho automaticky koriguje. Odborníci sa však domnievajú, že MCAS môže polohu lietadla posúdiť nesprávne a znížiť uhol nábehu aj vtedy, keď sa to nevyžaduje. Používanie MCAS je nevyhnutné kvôli konštrukčným osobitostiam lietadla typu Boeing 737 MAX 8.



Podľa úradov práve tento systém mohol nedávno spôsobiť pády lietadiel tohto typu v Indonézii a v Etiópii. Po havárii boeingu v Etiópii viaceré krajiny dočasne pozastavili lety Boeingov 737 MAX 8.



Spoločnosť Boeing minulú stredu zvolala stovky pilotov a novinárov do svojej obrovskej továrne v meste Renton v americkom štáte Washington, kde predstavila upravený softvér v strojoch typu 737 MAX. Stretnutie sa konalo po tom, ako Boeing v tomto systéme letovej stabilizácie MCAS urobil zmeny.



Predstaviteľ spoločnosti Mike Sinnett na ňom informoval, že nainštalovať aktualizovaný softvér bude trvať iba približne hodinu a môžu s tým začať hneď, ako regulačný úrad tieto zmeny v softvéri schváli. Vylepšenie podľa Sinnetta predstavili "po mesiacoch testovania a po stovkách hodín" práce.