Piloti škandinávskej spoločnosti SAS ohlásili štrajk

Kodaň 26. apríla (TASR) - Letecká spoločnosť Scandinavian Airlines (SAS) zrušila v piatok 673 letov, ktoré sa dotknú 72.000 pasažierov. Dôvodom je štrajk pilotov, ktorý sa začal v piatok po tom, ako stroskotali vzájomné rokovania týkajúce sa miezd medzi spoločnosťou SAS a reprezentantmi SAS Pilot Group, ktorá zastupuje 95 percent jej pilotov zo Švédska, Dánska a Nórska. Informovala o tom agentúra AP.



Rozhovory, ktoré sa začali už v marci, sa týkali najmä platových podmienok a pracovného času. Piloti požadujú, aby ich mzdy zodpovedali trhovej sadzbe. Vyjednávači spoločnosti SAS však ich požiadavky označili za "nerozumné a extrémne". Hovorkyňa škandinávskych aerolínií povedala, že požiadavky pilotov "by mali na spoločnosť veľmi negatívne dôsledky".



Predseda asociácie švédskych pilotov Wilhelm Tersmeden uviedol, že zamestnanci SAS sa stretávajú so zhoršujúcimi sa pracovnými podmienkami a neistotou, pričom si nevedia s dostatočnou predvídateľnosťou naplánovať svoj pracovný čas.



Spoločnosť SAS vyhlásila, že štrajk nijako neovplyvní lety jej partnerských aerolínií, ktoré zabezpečujú 30 percent odletov. Takisto by nemal mať vplyv ani na odlety a prílety ostatných spoločností.