Pirátska strana v ČR navrhuje regulovať prostitúciu

Praha 20. februára (TASR) - Predseda Českej pirátskej strany Jakub Michálek predstavil v stredu návrhy na reguláciu sexuálnych služieb, píše spravodajský server Novinky.cz.



Ak by štát stanovil pravidlá pre prostitúciu, získal by do rozpočtu až jednu miliardu korún (takmer 40 miliónov eur). Táto suma by dokázala zaplatiť obedy pre 100.000 detí, podotkol Michálek.



Počet ľudí, ktorí v Česku poskytujú sexuálne služby, odhadol Michálek na 10.000-18.000.



Prvým krokom je podľa Michálka zrušenie Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívaní prostitúcie iných osôb z roku 1950. Reguláciu prostitúcie podporili aj poslanci ODS, ANO a ČSSD.



Zákon by mal regulovať prostitúciu podobným spôsobom, ako je to v Rakúsku, vo Švajčiarsku alebo v Holandsku. Sexuálne služby by mali byť legálne a trpené, avšak mali by podliehať určitým obmedzeniam a kontrole, konštatujú Novinky.cz

