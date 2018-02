V Poľsku predložili návrh zákona, obmedzuje rituálne porážky zvierat

Návrh zákona zavádza aj obmedzenia na vývoz kóšer mäsa z Poľska, čo sa negatívne prejaví v židovských komunitách v Európe, ale aj v Izraeli, kam sa časť mäsa z Poľska dodáva.

Varšava 12. februára (TASR) - Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) predložila návrh zákona, ktorý zrejme výrazne obmedzí možnosti na rituálnu porážku zvierat. Návrhom by sa mala ešte tento týždeň zaoberať poľská vláda aj dolná komora parlamentu. Informoval o tom izraelský spravodajský server Ynetnews.



Návrh zákona okrem toho zavádza aj obmedzenia na vývoz kóšer mäsa z Poľska, čo sa negatívne prejaví v židovských komunitách v Európe, ale aj v Izraeli, kam sa časť mäsa z Poľska dodáva.



Združenie židovských organizácií v Európe (EJA) vo svojom vyhlásení z pondelka upozornilo, že predkladaný návrh zákona zakazuje porážku zvierat, keď nie sú v "prirodzenej" polohe, teda keď nestoja na všetkých štyroch nohách. Porušenie tohto nariadenia sa má trestať väzením do štyroch rokov.



Rabín Menachem Margolin, ktorý je prezidentom EJA, vo svojom vyhlásení upozornil, že tieto pravidlá pri rituálnej porážke - šchite - nie je možné dodržať.



Varoval, že schválenie návrhu zákona bude de facto zákazom rituálnych porážok zvierat v Poľsku, a tým aj porušením základných práv židovskej komunity. Tieto reštrikcie sú v úplnom rozpore so slobodou vierovyznania v EÚ, dodal Margolin.



Margolin vyzval poľskú vládu, aby tento návrh zákona neschválila a "uvedomila si, že dôvera židovského národa v poľské vedenie klesá". "Nechcem si predstaviť, čo bude ďalší krok Poľska po prijatí zákona o šoa a po obmedzení porážok podľa kóšer pravidiel," dodal.



Margolin súčasne apeloval na izraelskú vládu, aby tento najnovší návrh zahrnula medzi témy diskusií s poľskými predstaviteľmi.



Poľský parlament zakázal rituálne porážky už v roku 2013. Ústavný súd toto rozhodnutie neskôr zrušil, keď prijal argumentáciu EJA, že zákon je v rozpore s princípmi náboženskej slobody.



Vzťahy medzi Poľskom a Izraelom sa výrazne zhoršili v súvislosti so schválením novely zákona o Ústave národnej pamäti (IPN), ktorá trestá pripisovanie zodpovednosti za holokaust Poliakom. Poľský prezident Andrzej Duda minulý týždeň oznámil, že zákon schválený oboma komorami parlamentu podpíše aj napriek protestom opozície, Izraela a časti medzinárodného spoločenstva. Následne ho však Duda predloží Ústavnému súdu, aby určil, či je v súlade s ústavou.



Balík zmien v zákone o IPN stanovuje tri roky väzenia za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" a ďalšie termíny, ktoré možno interpretovať ako pokus pripisovať Poliakom spoluvinu za zločiny nacistického Nemecka, vrátane genocídy európskych židov.



V reakcii na poľský zákon izraelský parlament v prvom čítaní prijal návrh zákona, počítajúci s piatimi rokmi väzenia pre osoby, ktoré sa pokúsia "poprieť alebo spochybniť vinu pomáhačov nacistov pri páchaní zločinov na židoch".