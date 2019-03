Plánované demonštrácie na Champs-Élysées dostali zákaz

K podobným opatreniam pristúpili aj ďalšie mestá vrátane Toulouse na juhozápade krajiny, kde bude ústredné námestie pre demonštrantov neprístupné.

Paríž 22. marca (TASR) - Na parížskom bulvári Champs-Élysées budú v sobotu zakázané protesty tzv. žltých viest. Oznámila to v piatok parížska polícia, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Rozhodnutie prichádza po minulotýždňových protestoch tohto hnutia, počas ktorých sa stovky protivládnych demonštrantov uchýlili k výtržnostiam a rabovaniu na tejto ikonickej ulici francúzskeho hlavného mesta.



Protestujúci budú mať v sobotu zákaz vstupu i do ulíc, ktoré obklopujú Víťazný oblúk na hornom konci Champs-Élysées, ako aj niekoľko priľahlých oblastí vrátane prezidentského Elyzejského paláca a budovy Národného zhromaždenia, spresnil úrad parížskeho prefekta.



"Máme vážne dôvody domnievať sa, že plánované demonštrácie by sprevádzalo násilie a škody," uviedol zmienený zdroj.



Protestné zhromaždenia budú zakázané aj vo väčšine mesta Nice na juhu krajiny, kde sa francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu stretne so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.



Úrad parížskeho prefekta dodal, že osoby, ktoré zákaz porušia, budú pokutované. Ide o súčasť nových opatrení, ktoré vláda prisľúbila na prevenciu ďalšieho vzplanutia násilia.



Na ďalších miestach v Paríži bude "právo demonštrovať, ktoré je základom slobody", povolené, avšak "akékoľvek výtržnícke skupiny polícia okamžite rozptýli".