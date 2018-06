Planý poplach okolo Kolínskeho dómu zavinil zrejme zdrogovaný muž

Policajti stoja pred Kolínskym dómom počas evakuácie 22. júna 2018 v Kolíne nad Rýnom. Katedrálu v Kolíne nad Rýnom na západe Nemecka evakuovali v piatok vzhľadom na aktivitu podozrivého muža, ktorého neskôr vzali do väzby.

Zadržaný 26-ročný muž, ktorým by mal byť občan nemenovanej východoeurópskej krajiny žijúci v okolí Aachenu, bol pravdepodobne pod vplyvom drog.

Kolín nad Rýnom 22. júna (TASR) - Planý poplach zažili v piatok obyvatelia a návštevníci nemeckého mesta Kolín nad Rýnom.



Strážna služba tamojšieho Dómu si totiž všimla neznámeho muža, ktorý opakovane vstúpil a vyšiel z chrámu po tom, čo sa do jeho okolia prepravil dodávkou. Podozrivé správanie viedlo k alarmovaniu polície, ktorá muža zadržala a katedrálu evakuovala, aby ju následne prehľadala aj za pomoci psovodov s ich pomocníkmi vycvičenými na hľadanie trhavín. V priestoroch chrámu sa však nenašlo nič podozrivého a to isté platí aj o prehliadke dodávky podozrivého.



Informácie priniesol Západonemecký rozhlas (WDR).



Zadržaný 26-ročný muž, ktorým by mal byť občan nemenovanej východoeurópskej krajiny žijúci v okolí Aachenu, bol pravdepodobne pod vplyvom drog.



Žiadne indície o prípadnom teroristickom pozadí prípadu polícia nenašla.



Kompetentní po všetkých preventívnych opatreniach mohli kolínsky Dóm a jeho okolie opäť sprístupniť širokej verejnosti.