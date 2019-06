Plávajúci žeriav pripravujú na vyzdvihnutie vraku vyhliadkovej lode

Riaditeľstvo maďarského vodohospodárskeho podniku OVF vo štvrtok požiadalo slovenskú partnerskú organizáciu, aby čiastočným znížením prietoku Dunaja dopomohla k urýchleniu poklesu jeho hladiny.

Budapešť 7. júna (TASR) - Posádka maďarského plávajúceho žeriava Clark Ádám pripravuje špeciálne laná a postroje na vyzdvihnutie vyhliadkovej lode Hableány, ktorá sa 29. mája potopila po zrážke s vyhliadkovou loďou v Budapešti. Informovala o tom v piatok televízia Euronews, podľa ktorej sa bude môcť žeriav preplaviť pod Margitiným mostom k vraku najskôr v nedeľu.



Riaditeľstvo maďarského vodohospodárskeho podniku OVF vo štvrtok požiadalo slovenskú partnerskú organizáciu, aby čiastočným znížením prietoku Dunaja dopomohla k urýchleniu poklesu jeho hladiny.



Podľa agentúry MTI by slovenskí vodohospodári mali v dohodnutom čase na štyri hodiny znížiť prietok vody o 1000 kubických metrov za sekundu, čím by sa dosiahlo urýchlenie poklesu hladiny Dunaja.



Plávajúci žeriav Clark Ádám, ktorý je najväčším v strednej Európe, v stredu dorazil k prístavu budapeštianskeho predmestia Újpest, kde aj zakotvil.



Na to, aby mohol priplávať na miesto potopeného vraku, je potrebné, aby hladina Dunaja klesla pod 420 cm. V stredu začala hladina opäť mierne stúpať a napoludnie dosiahla 451 centimetrov. Kritickým bodom plavby žeriavu k miestu nešťastia je Margitin most.