EP odobril dohodu o zrušení krátkodobých víz pre Britov po brexite

Za návrh zákona, ktorý po brexite oslobodí britských občanov od krátkodobej vízovej povinnosti sa vyslovilo 502 poslancov, proti bolo 81 poslancov a 29 členov EP sa zdržalo hlasovania.

Brusel 4. apríla (TASR) - Občania Spojeného kráľovstva by po odchode svojej krajiny z Európskej únie mohli do jej ostatných členských štátov vstupovať na krátke obdobia bez víz - za predpokladu, že občania EÚ budú mať rovnaké podmienky pri vycestovaní do Británie. Rozhodli o tom vo štvrtok v rámci miniplenárneho zasadnutia v Bruseli poslanci Európskeho parlamentu (EP).



Za návrh zákona, ktorý po brexite oslobodí britských občanov od krátkodobej vízovej povinnosti sa vyslovilo 502 poslancov, proti bolo 81 poslancov a 29 členov EP sa zdržalo hlasovania. Návrh prešiel aj napriek nezhodám medzi vyjednávačmi EP a Rady EÚ ohľadom štatútu Gibraltáru.



V správe EP sa spresňuje, že právne predpisy sa budú uplatňovať odo dňa nasledujúceho po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Od tohto dátumu sa od britských štátnych príslušníkov nebude vyžadovať vízová povinnosť, ak chcú v rámci jedného polroka pobudnúť v priestore EÚ po dobu maximálne 90 dní.



Zároveň bude Spojené kráľovstvo zaradené na zoznam viac ako 60 "tretích krajín" a území, ktorých štátni príslušníci nemusia žiadať o víza na vstup do EÚ na účely podnikania, cestovného ruchu alebo návštevy príbuzných či priateľov. Oslobodenie od vízovej povinnosti však britským občanom nestanovuje právo pracovať v EÚ.



Poslanci odobrili návrh, že EÚ udelí krátkodobý bezvízový styk občanom Spojeného kráľovstva jednostranne, ale na základe reciprocity, čiže za predpokladu, že aj štátni príslušníci EÚ budú mať bezvízový styk na krátke služobné alebo turistické cesty do Spojeného kráľovstva, keď táto krajina už nebude členom EÚ. Ak britská vláda zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov čo len jedného členského štátu Únie, mal by sa uplatňovať mechanizmus reciprocity stanovený v právnych predpisoch Európskej únie, čo môže viesť k opätovnému zavedeniu vízovej povinnosti občanov Spojeného kráľovstva.



Spravodajca pre tento návrh, bulharský europoslanec Sergej Stanišev, v správe pre médiá upozornil, že ide o dôležitý návrh, najmä ak začne platiť scenár tvrdého brexitu. "Nie je žiadnym tajomstvom, že rokovania boli zablokované v súvislosti s pretrvávajúcim stanoviskom Rady EÚ ohľadom Gibraltáru, čo však nesúvisí s podstatou tejto správy. Tento nezodpovedný prístup vážne narúša ducha lojálnej spolupráce medzi inštitúciami EÚ," upozornil Stanišev. A dodal, že to bol europarlament, ktorý preukázal zodpovednosť a zabránil "chaosu" v podobe zavedenia vzájomného vízového režimu pre britských občanov a občanov EÚ.



Návrh zákona ešte musia formálne prijať ministri členských krajín (Rada EÚ), aby mohol byť následne zverejnený v Úradnom vestníku EÚ ešte pred 12. aprílom, na kedy bol stanovený nový dátum na brexit bez dohody.



Spravodajca TASR Jaromír Novak