Plesu vo Viedenskej štátnej opere dominovali aj politické odkazy

Viedeň 1. marca (TASR) - Tradičný ples, ktorý sa vo Viedenskej štátnej opere konal vo štvrtok večer, sa tento rok stal okrem tanečného aj diplomatickým podujatím. Rakúski lídri totiž prostredníctvom svojho výberu hostí vysielali rôzne politické odkazy, informovala v piatok agentúra DPA.



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen napríklad zdôraznil svoje liberálne presvedčenie, keď sa rozhodol na ples pozvať Aumu Obamovú, nevlastnú sestru niekdajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorej nadácia pomáha znevýhodnenej mládeži v Keni a Nemecku. Pozvánka pre ňu je podľa Van der Bellena signálom, že Európa s Afrikou "musia viac spolupracovať a navzájom sa od seba učiť".



Rakúsky vicekancelár Heinz-Christian Strache, ktorý je lídrom koaličnej krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), zase podčiarkol svoju podporu maďarskej nacionalistickej vláde, keď na ples pozval aj maďarského ministra riadiaceho úrad vlády Gergelyho Gulyása, informuje DPA.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz si za čestného hosťa vybral premiéra Severného Macedónska Zorana Zaeva, čím podľa DPA zdôraznil svoju podporu užších vzťahov EÚ s Balkánom. Kancelár sa v priebehu večera vyjadril aj k svojim tanečným zručnostiam, pričom uviedol, že sa cíti omnoho viac doma na politickej scéne než na parkete.



"Som čokoľvek, len nie talentovaný tanečník. Tancovanie prenechávam iným... Dokonca aj moja priateľka už pochopila, že tak je to pre všetkých lepšie," povedal 32-ročný Kurz.



Na plese vo Viedenskej štátnej opere, ktorá tento rok oslavuje svoje 150. výročie, sa zúčastnilo asi 5000 ľudí.



Bol medzi nimi aj bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder či austrálska modelka a herečka Elle Macphersonová. Na ples prišla aj niekdajšia rakúska víťazka Eurovíznej pesničkovej súťaže, speváčka Conchita Wurst, ktorá namiesto svojej tradičnej vizáže v podobe brady a parochne zvolila tentokrát bradu a holú hlavu.



Conchita využila svoju účasť aj na politický odkaz, respektíve propagáciu nadchádzajúcich volieb do európskeho parlamentu. "26. mája - žiadne výhovorky!" odkázala cez média mladým voličom.



Viedenský Opernball sa začal speváckym vystúpením sopranistky ruského pôvodu Anny Netrebkovej a jej manžela tenoristu Yusifa Eyvazova, počas ktorého sa predviedlo dovedna 144 mladých debutantiek a debutantov, odetých do bielych šiat a frakov.