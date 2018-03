Gazprom sa v plynovom spore odvolal proti rozhodnutiu súdu

Medzinárodný arbitrážny súd v Štokholme koncom februára rozhodol v dlhoročnom spore medzi Moskvou a Kyjevom, že Gazprom má ukrajinskej firme Naftogaz zaplatiť vyše 2 miliardy eur.

Moskva 6. marca (TASR) - Gazprom sa v plynovom spore s Ukrajinou odvolal proti rozhodnutiu arbitrážneho súdu, uviedla v utorok ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na zástupcu predsedu predstavenstva ruského koncernu Alexandra Medvedeva.



Ruský koncern totiž neprepravil do západnej Európy dohodnuté množstvá plynu. Ruský minister energetiky Alexander Novak kritizoval rozhodnutie a tvrdí, že sudcovia neposúdili podmienky kontraktov úplne korektne.



Gazprom má v pláne ukončiť všetky kontrakty s Ukrajinou týkajúce sa dodávok plynu. Moskovskí komentátori si myslia, že spor hrá ruskému koncernu do kariet. Keďže sa zvyšujú obavy Európskej únie (EÚ), že sa môže prerušiť tranzit plynu do Európy cez Ukrajinu, spor by mohol podporiť argumenty pre výstavbu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2). Novak uviedol, že sporný výrok súdu ukazuje dôležitosť projektov, ako sú Severný prúd 2 alebo Turecký prúd.