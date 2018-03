Po demisii premiéra Cerara budú v Slovinsku predčasné voľby asi v máji

V zmysle platnej slovinskej legislatívy nevedie demisia premiéra automaticky k rozpusteniu zákonodarného zboru.

Ľubľana 15. marca (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor bude s predstaviteľmi parlamentných strán na budúci týždeň rokovať o ďalšom vývoji v krajine, ráta však po demisii premiéra Mira Cerara s vypísaním predčasných volieb v druhej polovici mája.



Tieto informácie prenikli v Ľubľane vo štvrtok na verejnosť po stretnutí hlavy štátu a odstupujúceho predsedu vlády postjuhoslovanskej republiky.



Pahor rezignoval na právo nominovať nového premiéra a ako uviedla jeho kancelária, domnieva sa, že v danej chvíli sú na mieste predčasné parlamentné voľby. Podobné právo by mali aj parlamentné strany či skupina najmenej desiatich poslancov, avšak vládni sociálni demokrati z SD i Demokratická strana dôchodcov Slovinska (DeSUS) už avizovali, že sa budú angažovať za predčasné voľby.



V zmysle platnej slovinskej legislatívy nevedie demisia premiéra automaticky k rozpusteniu zákonodarného zboru. Parlament sa musí najskôr pokúsiť zvoliť zo svojich radov nového predsedu vlády, na čo je možné v priebehu 30 dní využiť maximálne tri pokusy. Až následne pri neúspechu takýchto volieb prezident môže zákonodarný zbor rozpustiť a vypísať predčasné voľby.



Predseda slovinskej vlády Miro Cerar v stredu večer oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. K tomuto kroku dospel iba niekoľko hodín po tom, ako tamojší najvyšší súd anuloval výsledky vlaňajšieho referenda o kľúčovom železničnom projekte. Súd zároveň nariadil nové hlasovanie.



"Učinil som rozhodnutie, aké by mal v takejto situácii spraviť každý dôveryhodný politik. Vy, občania, budete mať vo voľbách šancu posúdiť medzi správnym a nesprávnym, ako aj to, kto si zaslúži vašu podporu," vyhlásil Cerar. Dodal, že už má dosť obštrukcií zo strany koaličných partnerov aj nátlaku odborov.



Cerar (54) zároveň vyzdvihol výsledky svojej stredoľavicovej vlády. "Počas môjho mandátu sa ukončila hospodárska kríza. Slovinsko má stabilizovaný ekonomický rast, tretí najsilnejší v Európskej únii. Máme tiež najnižšiu mieru nezamestnanosti od roku 2009," povedal. Slovinský najvyšší súd v stredu rozhodol, že vládna podpora daného projektu počas kampane pred referendom bola jednostranná a mohla ovplyvniť výsledok plebiscitu.



V septembrovom referende voliči odobrili plán vlády na výstavbu 27-kilometrového úseku železnice medzi pobrežným mestom Koper a významným dopravným uzlom Divača neďaleko talianskych hraníc v hodnote jednej miliardy eur. Išlo o najväčší investičný program Cerarovej vlády.