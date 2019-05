Po komunálnych voľbách AfD nedokáže obsadiť všetky získané kreslá

Ukázali to výsledky v štyroch východných spolkových krajinách - Sasku, Durínsku, Sasku-Anhaltsku a Brandenbursku.

Berlín 30. mája (TASR) - Pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) nemá dostatok ľudí na obsadenie všetkých kresiel získaných v komunálnych voľbách, ktoré sa konali v časti nemeckých spolkových krajín v nedeľu, súbežne s voľbami do Európskeho parlamentu. Ukázali to výsledky v štyroch východných spolkových krajinách - Sasku, Durínsku, Sasku-Anhaltsku a Brandenbursku, informovala v stredu tlačová agentúra DPA.



Nedostatočný počet kandidátov, pokiaľ ide o získané mandáty v mestských a obecných zastupiteľstvách, konštatovali samotné krajinské pobočky AfD, celkový rozmer problému však nie zatiaľ jasný. Podľa vyjadrení krajinských predstaviteľov strany sú takéto prípady len ojedinelé.



Na území Saska-Anhaltska získala AfD napríklad v meste Aschersleben päť kresiel v zastupiteľstve, do volieb však postavila len jedného kandidáta. Saská pobočka AfD sa už skôr sťažovala, že nedokáže obsadiť posty v niektorých obciach, keďže nezávislí uchádzači nechceli byť zaradení na kandidačné listiny tejto strany pre údajné obavy z pracovného znevýhodnenia či znevažovania.



Pravicovo-populistická AfD bola založená vo februári 2013, pričom v roku 2017 získala prvýkrát zastúpenie v Spolkovom sneme. Po otvorení nemeckých hraníc pre státisíce imigrantov v roku 2015 sa začala profilovať ako pravicovejšia, protiprisťahovalecká sila, deklaruje však, že v nej nie je miesto pre neonacistov a aktívne sa snaží zbavovať členov, ktorí spochybňujú holokaust či otvorene preberajú nacistický slovník.



V minulovíkendových eurovoľbách dosiahla AfD najväčší úspech práve vo východných spolkových krajinách. Zvíťazila v Brandenbursku či Sasku, kde získala 19,9, resp. 25,3 percenta odovzdaných hlasov.