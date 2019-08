Po kritike od GRECO zaznela požiadavka na registráciu lobistov

Nemecká delegácia v Rade Európy musí grémiu GRECO najneskôr do júna 2020 predložiť správu dokumentujúcu, že Nemecko zrealizovalo jej odporúčania v boji proti korupcii v parlamente a súdnictve.

Berlín 13. augusta (TASR) - Podpredseda nemeckého Spolkového snemu Thomas Opperman v utorok vyzval na záväznú registráciu lobistických skupín. Urobil tak po tom, ako Skupina štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO) v pondelok obvinila nemecký parlament, že nedostatočne plní odporúčania týkajúce sa protikorupčných opatrení, ktoré dostal v roku 2015. Informovala o tom agentúra DPA.



Opperman pre denník Tagesspiegel uviedol, že demokracia lobistickým skupinám dovoľuje obhajovať vlastné záujmy, ale malo by sa tak diať otvorene.



"Záujmové skupiny by mali zverejňovať svoje aktivity, ako i sumu a pôvod ich finančných príspevkov," povedal Opperman a dodal, že diskusiu na túto tému v Spolkovom sneme otvorí po letnej pauze.



Oppermann na registráciu lobistických skupín vyzýval už v januári, ako pripomenula DPA. Poslanci by podľa neho mali zverejňovať údaje o všetkých firemných a kapitálových investíciách.



Nemecká delegácia v Rade Európy musí grémiu GRECO najneskôr do júna 2020 predložiť správu dokumentujúcu, že Nemecko zrealizovalo jej odporúčania v boji proti korupcii v parlamente a súdnictve.



Doterajšie odporúčania z roku 2015 Nemecko podľa GRECO splnilo nepostačujúco. GRECO požaduje, aby nemeckí poslanci prijali jasnejšie pravidlá zaobchádzania s lobistami. Takisto by sa mali zverejňovať detailnejšie informácie o súkromných konfliktoch záujmov poslancov a ich podnikaní.