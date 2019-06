Po masových protestoch došlo v Hongkongu k zrážkam s políciou

Došlo k zraneniam a zatknutiam.

Hongkong 10. júna (TASR) - Po veľkej demonštrácii v Hongkongu, na ktorej podľa organizátorov viac než milión ľudí v nedeľu protestoval proti plánovanému vydávaniu osôb do Číny, sa v noci na pondelok dostali demonštranti v uliciach do zrážok s políciou. Došlo pri nich k zraneniam a zatknutiam, informovala agentúra DPA.



Po tom, ako sa masový protest v nedeľu večer pokojne skončil, sa niekoľko sto radikálnych demonštrantov okolo polnoci pokúsilo preraziť barikády a vtrhnúť do legislatívnej rady a sídla vlády.



Policajti zasiahli obuškami a paprikovým sprejom proti týmto demonštrantom, z ktorých časť bola zamaskovaná a patrila k študentským skupinám zasadzujúcim sa za nezávislosť osobitnej administratívnej oblasti Číny. Polícia privolala špeciálne jednotky, ktoré protestujúcich po asi pol hodine rozohnali, uviedol hongkonský denník South China Morning Post. Viacerí demonštranti a policajti utrpeli zranenia.



V skorých ranných hodinách sa odohrali ďalšie menšie incidenty aj na iných miestach Hongkongu.



Nedeľňajší pokojný protest bol zameraný proti zmenám v trestnom zákone, ktoré by umožňovali vydať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu do Číny. Podľa kritikov nie je tamojší justičný systém nezávislý a nezodpovedá medzinárodným štandardom. Znepokojenie vyjadrili aj obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie s tým, že navrhované zmeny poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.