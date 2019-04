Po nájdení bomby z druhej svetovej vojny evakuovali časť Frankfurtu

Výbušninu amerického pôvodu z druhej svetovej vojny s hmotnosťou 250 kilogramov našiel v utorok počas potápačského cvičenia miestny požiarny zbor.

Frankfurt nad Mohanom 14. apríla (TASR) - Úrady v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom evakuovali v nedeľu ráno niektoré časti v centre mesta, kde pyrotechnici preverujú nevybuchnutú bombu z druhej svetovej vojny nájdenú v rieke Main, informovala agentúra DPA.



Výbušninu amerického pôvodu z druhej svetovej vojny s hmotnosťou 250 kilogramov našiel v utorok počas potápačského cvičenia miestny požiarny zbor. Stále nie je zrejmé, či bombu pyrotechnici odpália.



Z bezpečnostných dôvodov muselo svoje domovy opustiť približne 600 ľudí, uviedol hovorca polície. Týkalo sa to častí starého mesta v okolí frankfurtskej katedrály, ako aj protiľahlého brehu rieky Main.



Po evakuácii vyslali na miesto nálezu potápačov, aby výbušné zariadenie preskúmali. V prípade detonácie plánujú bombu umiestniť do splavnej časti rieky do päť a pol až šesťmetrovej hĺbky.