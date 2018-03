Po nedávnej zrážke vlakov došlo v Egypte k ďalšej tragickej nehode

Následkom havárie sa taxík chytil plameňom a zhoreli v ňom telá niekoľkých pasažierov.

Káhira 3. marca (TASR) - Deväť ľudí zahynulo a osem ďalších utrpelo zranenia, keď sa v sobotu neďaleko egyptského mesta Ismáílíja ležiaceho na západnom brehu Suezského prieplavu zrazil minibus s taxíkom. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne bezpečnostné zdroje.



K nehode došlo na cestnej komunikácii spájajúcej Ismáílíju s egyptským hlavným mestom Káhira. Následkom havárie sa taxík chytil plameňom a zhoreli v ňom telá niekoľkých pasažierov, opisuje egyptský denník al-Masrí al-júm.



Príčina tragédie bezprostredne známa nebola.



K havárii došlo len tri dni po zrážke dvoch vlakov v delte Nílu, v severoegyptskom guvernoráte Buhajra. Nehoda si vyžiadala 12 ľudských životov. Vo štvrtok v súvislosti s touto udalosťou nariadil egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí celoštátne kontroly železničných zariadení.



Prezident vyzval aj na vytvorenie výboru, ktorého úlohou by mala byť dôsledná kontrola vozňov a iných železničných zariadení v celom Egypte. Podľa jeho odhadu by náklady na modernizáciu egyptských železníc mali dosiahnuť približne 250 miliárd egyptských libier (11,6 miliardy eur).



Egyptská vláda takisto oznámila, že pracuje na novom dopravnom zákone, ktorý počíta s vyššími pokutami a so zlepšením kvality dopravnej infraštruktúry.