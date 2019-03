Po potopení talianskej lode sa na mori vytvorili dve ropné škvrny

Jedna škvrna je kompaktná, má dĺžku približne 13 kilometrov a šírku sedem kilometrov. Druhá škvrna je nesúrodá a zaberá plochu zhruba deväť kilometrov na dĺžku a sedem kilometrov na šírku.

Paríž 15. marca (TASR) - Po potopení talianskej lode Grande America sa na mori vytvorili dve ropné škvrny, ktoré sa k atlantickému pobrežiu Francúzska blížia rýchlosťou asi 30 kilometrov za deň.



Podľa spravodajského portálu France Info o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii informovala námorná prefektúra mesta Brest, ktorá spresnila, že ropné škvrny by mohli francúzske pobrežie Atlantického oceánu zasiahnuť do týždňa.



Francúzsky minister životného prostredia Francois de Rugy sa v tejto súvislosti snažil upokojiť francúzsku verejnosť, že situácia nie je totožná s tou, ktorá nastala po havárii maltského tankera Erika v roku 1999.



Vtedy z tejto lode, havarovanej pri bretónskom pobreží, uniklo do mora 20.000 ton palivového oleja, ktorý zamoril viac ako 400 kilometrov francúzskeho pobrežia.



Minister uviedol, že do oblasti, kde sa pohybujú ropné škvrny, budú vyslané štyri lode, ktorých úlohou bude znečistenie lokalizovať a prípadne ho zlikvidovať v snahe zabrániť znečisteniu pobrežia v departementoch Gironde a Charente-Maritime.



Ako spresnil hovorca námornej prefektúry v Breste, na hladine Atlantického oceánu sa po potopení talianskej nákladnej lode vytvorili dve ropné škvrny, ktoré od seba delí asi 20 kilometrov. Jedna škvrna je kompaktná, má dĺžku približne 13 kilometrov a šírku sedem kilometrov.



Druhá škvrna je nesúrodá a zaberá plochu zhruba deväť kilometrov na dĺžku a sedem kilometrov na šírku.



Talianska obchodná loď Grande America sa potopila 12. marca, keď sa nachádzala asi 300 kilometrov od pobrežia Bretónska v Biskajskom zálive. Potopeniu lode predchádzal požiar, ktorý vypukol v noci na pondelok. Dvadsaťšesťčlenná posádka a jeden cestujúci vyviazli bez zranení.



Loď prevážala 2000 áut a 365 kontajnerov, pričom 45 z nich obsahovalo nebezpečné látky, a viezla ako svoje palivo aj 2200 ton surovej ropy.



Nákladná loď Grande America sa plavila z Hamburgu do Casablanky v Maroku.