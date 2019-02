Po požití nelegálne vyrobeného alkoholu zomrelo v Indii 17 osôb

Podľa vládnych zdrojov zomrie v Indii každý rok na konzumáciu nelegálne vyrobeného alkoholu priemerne okolo 1000 ľudí, pochádzajúcich väčšinou z najchudobnejších vrstiev spoločnosti.

Naí Dillí 22. februára (TASR) - Najmenej 17 ľudí, ktorí pracovali ako robotníci na čajovej plantáži v severoindickom štáte Ásam, zahynulo po konzumácii načierno vypáleného alkoholu. Ďalších 18 osôb previezli do nemocnice. Informovala o tom v piatok miestna polícia, ktorej vyjadrenie priniesla agentúra DPA.



Alkohol podľa nej obete požili priamo na čajovej plantáži. "Medzi obeťami je 12 žien a päť mužov. Jedovatý alkohol zjavne obsahoval metanol, ktorý je smrteľný, ak sa konzumuje vo veľkých dávkach," uviedol jeden z miestnych policajtov.



Do nemocnice po požití alkoholu vzali aj ďalších 18 ľudí, z ktorých štyria sú "vo vážnom stave". Podľa polície by tak počet obetí incidentu ešte mohol narásť.



Obchodu s ilegálnym alkohol sa v Indii darí. Je totiž oveľa lacnejší než ten, ktorý sa vyrába na komerčné účely. Takýto destilát však často obsahuje vysoké množstvo metanolu, používaného napríklad v nemrznúcich zmesiach.



Indické úrady v súvislosti s prípadom v Ásame podnikli v inkriminovanej oblasti razie s cieľom zistiť, kde sa destilát vyrobil a ako ho k robotníkom na plantáži distribuovali.



Podľa vládnych zdrojov zomrie v Indii každý rok na konzumáciu nelegálne vyrobeného alkoholu priemerne okolo 1000 ľudí, pochádzajúcich väčšinou z najchudobnejších vrstiev spoločnosti.



Pred necelými dvoma týždňami zomrelo po konzumácii nelegálne vyrobeného alkoholu v ďalších indických štátoch Uttarpradéš a Uttarákhand vyše 100 ľudí.