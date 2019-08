Po protestoch v Moskve a ďalších mestách zadržali stovky ľudí

Množstvo policajtov vypratávalo oblasť pri sídle prezidentskej kancelárie a zadržalo početných ľudí po tom, ako sa niekoľko kilometrov ďalej skončila povolená demonštrácie opozície.

Moskva 11. augusta (TASR) - Ruská poriadková polícia údajne zadržala viac než 200 osôb v Moskve po opozičnom proteste, na ktorom desaťtisíce ľudí žiadali, aby úrady povolili nezávislým uchádzačom kandidovať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Informovala o tom na svojom webe stanica Slobodná Európa.



Množstvo policajtov vypratávalo oblasť pri sídle prezidentskej kancelárie a zadržalo početných ľudí po tom, ako sa niekoľko kilometrov ďalej skončila povolená demonštrácie opozície. Mnohí demonštranti napriek varovaniam polície poslúchli výzvu väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného, aby sa vydali na pokojný pochod mestom.



Do neskorého večera monitorovacia organizácia OVD-Info zvýšila svoj odhad počtu zadržaných v Moskve na 229, uviedla Slobodná Európa. Moskovská polícia predtým oznámila, že pre rôzne porušenia zákona počas nepovolenej demonštrácie v centre mesta zadržala 136 osôb.



V Petrohrade podľa zmienenej organizácie zatkli 81 ľudí a 13 ďalších zadržali v Rostove na Done. Nepovolené protesty za slobodné voľby sa za menšej účasti konali aj v iných mestách ako Jekaterinburg, Vladivostok, Krasnodar či Archangeľsk.



Na hlavnej opozičnej demonštrácii v Moskve sa podľa mimovládnej organizácie WhiteCounter (Biele počítadlo) zúčastnilo 50.000 - 60.000 ľudí, čím by bola najväčším protivládnym protestom v krajine od roku 2011.



Organizátori očakávali na takomto štvrtom, tentoraz povolenom proteste okolo 100.000 ľudí. Ruské ministerstvo vnútra neskôr odhadlo počet účastníkov na 20.000.



Niektorí demonštranti niesli plagáty so sloganmi ako "Dajte nám právo voliť!" či "Už ste nám dosť klamali", zatiaľ čo iní držali fotografie aktivistov zatknutých pri predchádzajúcich demonštráciách, informovala agentúra AFP.



Z dôvodu zamietnutia registrácie nezávislých kandidátov a kritikov Kremľa do volieb do mestského parlamentu sa od 14. júla v Moskve konajú protesty. Zatiaľ najmasovejšie boli úradmi nepovolené zhromaždenia z 27. júla a 3. augusta, na ktorých bolo dočasne zadržaných viac ako 2000 ľudí.