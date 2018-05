Po sérii chýb v testoch končí riaditeľ českého Cermatu

Jiří Zíka skončí vo funkcii po sérii chýb na prijímacích skúškach alebo štátnych maturitách k 31. máju.

Praha 29. mája (TASR) - Český minister školstva v demisii Robert Plaga (ANO) odvolal v utorok z funkcie šéfa Centra pre zisťovanie výsledkov vzdelávania (Cermat) Jiřího Zíku, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Zíka skončí vo funkcii po sérii chýb na prijímacích skúškach alebo štátnych maturitách k 31. máju. Vo vedení tejto inštitúcie ho nahradí Michaela Kleňhová, ktorá aktuálne pôsobí ako jeho zástupkyňa.



Zíka bol odvolaný po tom, čo sa v maturitných testoch z českého jazyka a literatúry v jednej z otázok objavili dve možné správne odpovede, zadanie však spomínalo jediné správne riešenie.



Ako pripomenuli Novinky.cz, nejde pritom o jediné pochybenie organizátora českých štátnych skúšok. V minulosti sa objavila chyba aj v prijímačkovom teste na osemročné gymnázia.



"Situácia nie je zanedbateľná. Je potrebné si uvedomiť, že za celých osem rokov zadanie neuniklo a že ten systém fungoval," obhajoval pôsobenie Zíku vo vedení spoločnosti minister Plaga. Teraz však sám podľa svojich slov ospravedlňuje prehrešky vlastného dieťaťa.



V pozícii Zíku od 1. júna nahradí jeho doterajšia zástupkyňa Michaela Kleňhová. Tá by sa podľa ministra mala najskôr oboznámiť so situáciou a jej prvá úloha bude navrhnúť systémové opatrenia, aby nedošlo k nárastu ďalších chýb.



Riaditeľ Jiří Zíka aj naďalej zostáva zamestnancom Cermatu, bude sa podieľať na chode inštitúcie. V pondelok sám na otázku, či je pripravený odísť, uviedol, že by nerád odchádzal od rozrobenej práce.