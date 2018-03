Po sérii útokov zásielkovými bombami hlásia USA ďalší výbuch

Nová explózia prišla len niekoľko hodín po tom, ako úrady v Austine zvýšili na 115.000 dolárov odmenu za pomoc pri vypátraní osoby zodpovednej za tri predošlé zásielky s náložou.

Austin 19. marca (TASR) - Po sérii útokov zásielkovými bombami v americkom meste Austin z tohto mesiaca tam v nedeľu večer miestneho času utrpeli pri ďalšej explózii zranenia dvaja ľudia. Oznámila to miestna záchranná služba.



Zatiaľ nie je jasné, či išlo o ďalšie útoky takéhoto druhu. Podľa záchranárov previezli dvoch mužov-dvadsiatnikov do nemocnice s vážnymi zraneniami, nie však v ohrození života, informovala agentúra DPA.



Nová explózia prišla len niekoľko hodín po tom, ako úrady v Austine zvýšili na 115.000 dolárov odmenu za pomoc pri vypátraní osoby zodpovednej za tri predošlé zásielky s náložou. Pri ich výbuchu v prvej polovici marca zahynuli v hlavnom meste štátu Texas dvaja muži a dve ženy utrpeli zranenia. Všetky obete boli černosi alebo Hispánci, čo viedlo miestne médiá k dohadom, že by mohlo ísť o činy motivované nenávisťou.



Veliteľ austinskej polície Brian Manley pred novinármi odmietol potvrdiť príčinu nedeľňajšej explózie alebo to, či súvisí s predchádzajúcimi útokmi v iných častiach mesta. Zopakoval však výzvu, aby sa obyvatelia nedotýkali neočakávaných zásielok, píše agentúra AP.