Po sotení policajta pod električku v Nemecku zatkli podozrivého

Kolín nad Rýnom 12. februára (TASR) - Nemecké orgány vydali zatykač na muža podozrivého zo zabitia policajta, ktorého v noci z piatka na sobotu údajne sotil pod električku na ulici v Kolíne nad Rýnom. Podozrivý vo veku 44 rokov bol v nedeľu neskoro večer predvedený pred vyšetrujúceho sudcu, uviedol pre agentúru DPA policajný hovorca.



Na základe požiadavky prokuratúry mala byť na tohto muža uvalená vyšetrovacia väzba. Nemenovaný Nemec sa prihlásil polícii ako svedok priamo na mieste tragickej udalosti, v priebehu vyšetrovania však na neho padlo "silné podozrenie".



Obeťou incidentu na kolínskej električkovej zastávke Chlodwigplatz bol 32-ročný príslušník kriminálnej polície z Düsseldorfu, ktorý mimo služby navštívil Kolín nad Rýnom, aby sa spoločne so známymi zúčastnil na karnevalových slávnostiach. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že ho niekto zámerne sotil medzi vozne električkovej súpravy v pohybe, čomu nasvedčujú zábery bezpečnostnej kamery.



Električka policajta prešla, pričom telo vliekla ešte niekoľko metrov, vodič si to však nevšimol a pokračoval v jazde. Dve osoby, ktoré obeť v čase udalosti sprevádzali, museli následne previezť do nemocnice, aby im bola poskytnutá psychologická pomoc.