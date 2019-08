Po štrajku vodičov cisterien hrozia prázdne čerpacie stanice

Vodiči požadujú, aby bola ich základná mesačná mzda do roku 2022 zvýšená zo súčasných 630 eur na 900 eur mesačne.

Lisabon 13. augusta (TASR) - Po štrajku vodičov palivových cisterien hrozia v Portugalsku prázdne čerpacie stanice a nedostatok leteckého paliva. Vodiči sa totiž vyjadrili, že sa podvolia vládnemu nariadeniu a pôjdu naspäť do práce, ale nebudú robiť nadčasy, uviedla v utorok agentúra Reuters.



Vodiči začali štrajkovať v pondelok už druhýkrát tento rok a žiadali lepšie platy a pracovné podmienky. Vláda im v pondelok večer nariadila, aby sa vrátili do práce, keďže sa na niektorých miestach vrátane lisabonského letiska míňali zásoby paliva.



Odborársky predák Pedro Pardal Henriques uviedol, že vodiči budú robiť v súlade s vládnym nariadením normálne osemhodinové zmeny, ale už nie nadčasy. "To znamená, že si odrobia približne polovicu svojich normálnych hodín," povedal v utorok a dodal, že "postupne sa čerpacie stanice vyprázdnia".



V utorok skoro ráno bola približne tretina portugalských čerpacích staníc úplne alebo takmer prázdna, informovala webová stránka monitorujúca štrajk. Najviac postihnutá bola turistami vyhľadávaná oblasť Algarve.



Ak by vodiči nedodržiavali vládne nariadenie, hrozilo by im väzenie alebo strata zamestnania. Nariadenie tiež umožňuje mobilizovať vojakov, aby v prípade potreby palivové cisterny riadili alebo sprevádzali. Podľa agentúry AP vojaci a policajti už v utorok distribuovali benzín po krajine.



Vodiči požadujú, aby bola ich základná mesačná mzda do roku 2022 zvýšená zo súčasných 630 eur na 900 eur mesačne. Zamestnávatelia však tvrdia, že si nemôžu dovoliť na požiadavky odborov pristúpiť.