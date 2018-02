Po vojne s IS zažíva v Iraku chudobu jedno zo štyroch detí

Krajina sa momentálne snaží získať zahraničnú investíciu 100 miliárd dolárov do dopravy, energetiky a poľnohospodárstva.

Bagdad 11. februára (TASR) - V dôsledku vojny Bagdadu s militantmi z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zažíva v Iraku chudobu až jedno zo štyroch detí a štyri milióny irackých detí potrebujú pomoc. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na Detský fond OSN (UNICEF).



OSN od roku 2014 potvrdila 150 útokov na vzdelávacie zariadenia v Iraku a 50 útokov na tamojšie zdravotné strediská a ich pracovníkov, uviedol UNICEF vo vyhlásení.



Irak vyhlásil víťazstvo nad IS vlani v decembri, keď opäť získal územia, ktoré v rokoch 2014-15 teroristi ovládali. Krajina sa momentálne snaží získať zahraničnú investíciu 100 miliárd dolárov do dopravy, energetiky a poľnohospodárstva.



"Deti sú budúcnosť Iraku," uviedol regionálny riaditeľ UNICEF-u pre Stredný východ a severnú Afriku Geert Cappelaere.



Podľa neho konferencia o obnove Iraku, ktorá sa uskutoční tento týždeň v Kuvajte, je "pre svetových lídrov príležitosťou ukázať, že sú ochotní investovať do detí - a tým investovať do oživenia stabilného Iraku".



Spojené štáty, ktoré vedú medzinárodnú koalíciu, ktorá poskytla Iraku kľúčovú leteckú podporu v boji proti Islamskému štátu, nemajú v úmysle počas konferencie v Kuvajte prispieť finančnou čiastkou, uviedli americkí a západní predstavitelia.



Kuvajt bude hostiť medzinárodnú konferenciu o obnove Iraku 12.-14. februára.