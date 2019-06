Po vražde politika Lübckeho varuje Seehofer pred extrémizmom

Musíme hovoriť o krajne pravicovom terore, a to veľmi odlišným spôsobom ako doteraz, varoval Seehofer a zdôraznil, že slová musia tiež podporiť príslušné opatrenia proti tejto hrozbe.

Berlín 18. júna (TASR) - To, že motívom vraždy nemeckého komunálneho politika Waltera Lübckeho bol zrejme pravicový extrémizmus, vníma nemecký minister vnútra Horst Seehofer ako výstrahu pre Nemecko. Zároveň varoval, že pravicový extrémizmus predstavuje "vážne nebezpečenstvo" pre nemeckú spoločnosť. Informovala o tom agentúra AFP.



"Musíme hovoriť o krajne pravicovom terore, a to veľmi odlišným spôsobom ako doteraz," varoval Seehofer a zdôraznil, že slová musia tiež podporiť príslušné opatrenia proti tejto hrozbe.



"Potrebujeme nekompromisný postup voči pravicovým militantom a ich štruktúram, ako aj voči digitálnemu davu a slovným vyhrážkam od (islamofóbneho zoskupenia) Pegida až po (krajne pravicovú stranu) AfD," dodal.



Lübckeho našli 2. júna zastreleného na terase svojho domu v spolkovej krajine Hesensko. V pondelok vyšetrovatelia prípadu uviedli, že predpokladajú, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom. Uvedený predpoklad vychádza z preverovania minulosti a vyjadrení 45-ročného muža, ktorého zatkla v sobotu špecializovaná jednotka polície pre podozrenie zo spáchania predmetného činu.



Podozrivý muž, identifikovaný ako nemecký občan Stephan E., bol už viackrát trestaný a podľa údajov z "bezpečnostných kruhov" bol prinajmenšom v minulosti napojený na pravicovo-extrémistickú scénu. Zatiaľ však nič nenaznačuje, že by išlo o člena pravicovo-teroristickej siete, uviedla spolková prokuratúra.



Zatknutý muž je podozrivý z toho, že Lübckeho, známeho proimigračnými postojmi, usmrtil zákerným spôsobom výstrelom do hlavy. Podľa údajov spravodajského portálu Zeit Online ide pritom o osobu, ktorá spáchala okrem iného už v roku 1993 útok na jednu z ubytovní pre azylantov v Hesensku.



Lübckeho (65) z vládnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) zavraždili neďaleko mesta Kassel, kde pôsobil ako predseda okresnej samosprávy. V roku 2015 sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo si vyslúžil vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.