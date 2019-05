Po výbuchu v Lyone pátra polícia po podozrivom

Polícia vyzvala svedkov, aby sa jej prihlásili, a zverejnila fotografiu muža s bicyklom, ktorého zachytila bezpečnostná kamera krátko pred výbuchom.

Paríž/Lyon 25. mája (TASR) - Francúzska polícia pokračuje v sobotu po pátraní po podozrivom po výbuchu v meste Lyon, pri ktorom utrpelo v piatok popoludní na rušnej ulici v pešej zóne zranenia 13 ľudí.



Polícia vyzvala svedkov, aby sa jej prihlásili, a zverejnila fotografiu muža s bicyklom, ktorého zachytila bezpečnostná kamera krátko pred výbuchom. Podozrivého, ktorý mal na sebe svetlé krátke nohavice, tmavé tričko s dlhými rukávmi a tmavé okuliare, označila za "nebezpečného".



Motív činu nie je známy. Rovnako nie je jasná ani príčina výbuchu, prokuratúra však podľa miestnych médií predpokladá, že ho spôsobila tzv. balíková bomba zrejme obsahujúca skrutky, uložená pred pekárňou v centre mesta. Medzi zranenými bolo osem žien, štyria muži a desaťročné dievča.



Informácie priniesli agentúry AP, AFP a DPA.



Traja zranení boli v sobotu dopoludní stále hospitalizovaní. Len jeden z nich mal vážnejšie zranenia, uviedol starosta Lyonu a bývalý francúzsky minister vnútra Gérard Collomb pre televíziu BFM po návšteve nemocnice. Ľudia podľa neho utrpeli pri výbuchu šok a budú môcť byť čoskoro prepustení. "Mohlo to byť horšie," dodal.



Collomb predtým povedal, že explózia ho prekvapila. V pokojnom meste ako Lyon podľa neho takúto udalosť nečakali. To, čo sa stalo, bolo preňho bolestivé, dodal Collomb s tým, že podporuje posilnené bezpečnostné opatrenia pre verejné podujatia, nariadené ministrom vnútra Christophom Castanerom.



Ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová pre BFM povedala, že je priskoro hovoriť o tom, či išlo o "teroristický čin".



Vyšetrovanie však odovzdali parížskej prokuratúre, ktorá sa zaoberá všetkými prípadmi terorizmu v krajine.



Starosta príslušného lyonského mestského obvodu Denis Broliquier uviedol, že "táto nálož bola príliš malá na to, aby zabíjala", a podľa vyjadrenia zdroja agentúry AFP išlo o "pomerne slabú nálož", ktorá bola odpálená na diaľku.



Výbuch z tretieho najväčšieho francúzskeho mesta narušil v závere kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu v krajine, ktoré sa budú konať v nedeľu. Premiér Édouard Philippe zrušil svoje vystúpenie na poslednom mítingu svojej centristickej strany z piatkového večera.



Francúzsko je v stave vysokej pohotovosti po vlne krvavých teroristických útokov džihádistov, ktorí od roku 2015 v krajine zabili viac než 250 ľudí.