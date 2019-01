Po výbuchu v Paríži platí zákaz vstupu do 12 budov v okolí

Z budov v okolí po výbuchu a následnom požiari evakuovali asi sto ľudí, ktorí si buď sami zabezpečili náhradné ubytovanie, alebo využili ponuku radnice a ubytovali sa dočasne v hoteli.

Paríž 14. januára (TASR) - Po silnom výbuchu, ku ktorému došlo v sobotu ráno v budove na ulici Rue de Trévise v Paríži, platí zákaz vstupu do 12 budov v okolí. V pondelok o tom informoval spravodajský portál LCI.



Zákaz platí, kým hasiči a statici preskúmajú bezpečnosť a statiku budov poškodených pri sobotňajšom výbuchu, ktorý si vyžiadal štyri obete na životoch a 30 zranených.



Námestník parížskej primátorky Emmanuel Grégoire v pondelok podľa portálu France Info uviedol, že budovy poškodené výbuchom budú prístupné až po vykonaní nutných opráv a prípadnom spevnení ich muriva, čo v prípade najviac poškodených budov môže trvať aj "mesiace". Dodal, že škody boli zistené na budovách v štyroch uliciach v okolí epicentra výbuchu. "Až taká silná to bola explózia," spresnil Grégoire.



Z budov v okolí po výbuchu a následnom požiari evakuovali asi sto ľudí, ktorí si buď sami zabezpečili náhradné ubytovanie, alebo využili ponuku radnice a ubytovali sa dočasne v hoteli, informoval portál LCI.



Za najviac pravdepodobnú príčinu explózie sa považuje únik plynu. Vyšetrovaním, ktoré sa vo veci začalo, sa to však zatiaľ nepotvrdilo.



K výbuchu došlo v sobotu okolo 09.00 h SEČ v budove na ulici Rue de Trévise v IX. parížskom obvode, ktorý sa nachádza na pravom brehu rieky Seina.