Po zostrelení stíhačky Izrael zaútočil v Sýrii, BBC píše o eskalácii

Hovorca Izraelských obranných síl oznámil, že letectvo podniklo nálety na 12 sýrskych a iránskych vojenských cieľov v Sýrii v reakcii na iránsku agresiu.

Jeruzalem 10. februára (TASR) - Izraelské letectvo podniklo v sobotu masívny nálet na ciele v Sýrii. Stalo sa tak krátko po zostrelení izraelskej stíhačky, ktorá útočila Sýrii v reakcii na údajne iránske bezpilotné lietadlo vyslané na židovský štát.



Hovorca Izraelských obranných síl (IDF) podplukovník Jonathan Conricus oznámil, že letectvo podniklo nálety na 12 sýrskych a iránskych vojenských cieľov v Sýrii "v reakcii na iránsku agresiu", informovala spravodajská stanica BBC.



Podľa denníka Haarec, ktorý sa odvolal na armádu, letectvo zaútočilo aj na "štyri sýrske protivzdušné batérie a štyri iránske ciele".



Izraelská armáda predtým oznámila, že zostrelila iránske bezpilotné lietadlo, ktoré zo Sýrie preniklo do vzdušného priestoru židovského štátu. Reagovala preto náletom na iránske ciele v Sýrii. Piloti jednej zo stíhačiek sa však museli v dôsledku sýrskej protivzdušnej paľby katapultovať.



Stíhačka typu F-16 sa zrútila na severe židovského štátu. Oboch pilotov previezli do nemocnice, jeden utrpel "vážne zranenia v dôsledku núdzovej evakuácie", uviedla armáda.



"Identifikovali sme iránske bezpilotné lietadlo, ktoré vzlietlo zo sýrskeho územia. Dron identifikovali systémy izraelských vzdušných síl a zostrelil ho vrtuľník izraelských vzdušných síl. Iránsky dron dopadol na naše územie a je v našom vlastníctve... Padlo rozhodnutie zaútočiť na miesto, z ktorého Iránci dron vypustili. Bola to chirurgická akcia hlboko v Sýrii, cieľ je zničený," uviedol hovorca IDF brigádny generál Ronen Manelis.



Ako napísala agentúra AP, podplukovník Jonathan Conricus k tomu neskôr dodal, že Irán "sa zahráva s ohňom", za čo tvrdo zaplatí. Dron bol podľa neho "na vojenskej misii, vyslali ho a riadili iránske vojenské sily".



Po zostrelení dronu sýrska agentúra SANA informovala, že Izraelčania zaútočili na vojenskú základňu v strednej časti Sýrie. "Protivzdušná obrana čelila novej izraelskej agresii voči jednej z vojenských pozícií v centrálnej oblasti a zasiahla viac ako jedno lietadlo," uviedla SANA.



Podľa BBC to bolo zrejme po prvý raz, čo Izrael stratil stíhačku v súčasnom sýrskom konflikte. Korešpondent BBC na Blízkom východe Tom Bateman k tomu poznamenal, že izraelské nálety v Sýrii nie sú nezvyčajné, ale strata stíhačky znamená "vážnu eskaláciu".