Po zrútení autobusu do rokliny v Kašmíre evidujú najmenej 31 mŕtvych

Indický autobus sa zrútil do rokliny.

Šrínagar 1. júla (TASR) - Najmenej 31 ľudí prišlo v pondelok o život a ďalších sedem utrpelo zranenia po tom, ako sa autobus zrútil do rokliny vedľa himalájskej cesty v časti Kašmíru kontrolovanej Indiou. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na tamojších predstaviteľov.



Vodič nezvládol riedenie v ostrej zákrute na himalájskej horskej ceste a autobus sa zrútil do 150 metrov hlbokej rokliny lemujúcej potok. Autobus spadol na skaly a náraz ho roztrhol na časti, uviedol jeden z predstaviteľov miestnej polície.



Záchranári okamžite previezli sedem zranených do nemocníc, stav všetkých z nich je vážny.



India má najnebezpečnejšie cesty na svete, stáva sa tam najviac smrteľných nehôd - ročne zahynie približne 150.000 osôb a zranenia utrpí ďalších 470.000. Väčšina nehôd sa pripisuje nedisciplinovanému jazdeniu, zle udržiavaným cestám a zastaraným vozidlám.