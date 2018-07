Na pobrežné stráže z troch krajín podali trestné oznámenie

Podľa vyjadrenia zakladateľa POA Oscara Campsa nechcela migrantom opusteným na troskách člna pomôcť žiadna z uvedených krajín.

Palma de Mallorca 22. júla (TASR) - Španielska mimovládna organizácia Proactiva Open Arms (POA) podala v sobotu trestné oznámenie na pobrežné stráže Líbye, Talianska a Malty v súvislosti s potopením člna s migrantmi v Stredozemnom mori, keďže podľa nej zanechali niektorých z topiacich sa pasažierov napospas osudu. Aktivisti sa rozhodli pre tento krok po záchrane 40-ročnej ženy, ktorá ako jediná z troch nájdených osôb prežila, informoval nemecký denník Bild.



Podľa vyjadrenia zakladateľa POA Oscara Campsa nechcela migrantom opusteným na troskách člna pomôcť žiadna z uvedených krajín. "Líbyjská pobrežná stráž ponechala týchto ľudí na otvorenom mori, a pritom je financovaná Európskou úniou... Nám nadávajú do zločincov, obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov," konštatoval s tým, že záchranárom z jeho organizácie následne štyri dni neumožnili vyložiť na pevnine ani mŕtve telá.



Loď POA s preživšou migrantkou a dvoma obeťami - ďalšou ženou a dieťaťom - nakoniec zakotvila v sobotu ráno na španielskom ostrove Malorka. Zachránená Afričanka, identifikovaná ako 40-ročná Josepha, je stále v šoku a nedokáže komunikovať. Hovorca líbyjskej pobrežnej stráže medzitým označil obvinenie zo strany aktivistov za "smiešne", uviedol Bild.



Na záchrane trojice migrantov zanechaných na otvorenom mori sa podieľal ako dobrovoľník aj španielsky profesionálny basketbalista Marc Gasol, hviezda americkej ligy NBA, ktorý vystúpil na sobotňajšej tlačovej konferencii v meste Palma de Mallorca. "Najhoršie to bolo s tým malým chlapcom - vyzeral, ako keby spal, ale bol už mŕtvy," povedal so slzami v očiach. Konanie líbyjskej pobrežnej stráže pritom zhodnotil podľa Bildu ako "neľudské a zločinecké".



Záchranári POA objavili opustených migrantov na troskách zničeného člna ešte v utorok. Pobrežná stráž ich tam údajne zanechala po tom, ako sa odmietli vrátiť do Líbye. Videozáznam, na ktorom vidieť plávajúce telá a záchranu ženy, vyvolal v Európe vlnu pobúrenia.