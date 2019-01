Počas protestov zahynulo v Zimbabwe najmenej 12 ľudí

Trojdňové protesty v Zimbabwe namierené proti prudkému zvýšeniu cien pohonných hmôt sa začali v pondelok.

Harare 18. januára (TASR) - Skupina organizácií na ochranu ľudských práv v piatok oznámila, že v Zimbabwe počas tohtotýždňových protestov prišlo o život najmenej 12 ľudí a ďalších 78 utrpelo strelné zranenia. Ďalších vyše 240 sa stalo obeťami rôznych útokov, mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. Informáciu priniesla agentúra AP.



Koalícia 22 mimovládnych organizácií (The Zimbabwe Human Rights NGO Forum) vo svojom vyhlásení píše, že úrady v rámci rozsiahlych zásahov voči protestujúcim zatkli alebo zadržali 466 ľudí. Obeťami týrania sa stali aj deti, keď bezpečnostné zložky vtrhli do viacerých súkromných domov.



Skutočnosť, že vláda v Harare viní z rozpútania protestov miestne mimovládne organizácie, považujú ich predstavitelia za poľutovaniahodnú.



Európska únia vo štvrtok odsúdila neprimerané použitie sily zo strany zimbabwianskych úradov počas protestov.



"Eskaláciu násilia v Zimbabwe zhoršilo v minulých dňoch neprimerané použitie sily bezpečnostnými zložkami," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Európskej komisie Maja Kocijančičová. "Očakávame, že vláda Zimbabwe bude dodržiavať ľudské práva a vládu zákona tak, ako je to zakotvené v ústave, a zaručí príslušný súdny proces pre zatknutých," konštatuje sa vo vyhlásení.