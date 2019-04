Počas razií izraelských vojakov zomrel jeden Palestínčan

Svedkovia vypovedali, že keď vojaci v oblasti pri dedine Kalandijá zatýkali v utorok nadránom podozrivé osoby, začali do nich hádzať kamene mladí palestínski Arabi.

Ramalláh 2. apríla (TASR) - Potýčky Palestínčanov s príslušníkmi izraelských bezpečnostných zložiek severne od Jeruzalema si v noci na utorok vyžiadali život jedného Palestínčana. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na informácie od palestínskych zdravotníkov a miestnych obyvateľov.



Svedkovia vypovedali, že keď vojaci v oblasti pri dedine Kalandijá, ktorá oddeľuje územie Predjordánska od Jeruzalema, zatýkali v utorok nadránom podozrivé osoby, začali do nich hádzať kamene mladí palestínski Arabi.



Podľa rezortu zdravotníctva zomrel počas nepokojov 23-ročný Muhammad Adwán a traja ďalší ľudia utrpeli zranenia.



Podľa vyhlásenia izraelskej armády došlo počas tejto operácie -neďaleko Kafr Akabu v oblasti východného Jeruzalema - k "násilnostiam". Na vojakov hádzali "kamene a výbušné zariadenia". Na provokácie reagovali streľbou, spresnila armáda vo svojom komuniké.



Vojaci počas operácie v Predjordánsku zatkli 12 Palestínčanov, hľadaných v súvislosti so "zapájaním sa do teroristických aktivít a násilností", doplnila agentúra AP. Medzi zadržanými v okolí Ramalláhu je aj vyššie postavený člen palestínskeho militantného hnutia Hamas menom Hasan Júsif.



Izraelská armáda uviedla, že incidenty severne od Jeruzalema preveruje. Vojaci po tom, ako boli napadnutí, použili ostré náboje.



Kafr Akab leží na druhej strane línie, ktorá delí Jeruzalem od okupovaného Predjordánska, stále sa však považuje za širšiu časť Jeruzalema.



Izraelskí vojaci často prichádzajú do palestínskych dedín v Predjordánsku a vykonávajú tam razie. Tie sa však často končia násilnosťami.