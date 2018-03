Počas ruského prímeria zahynulo ďalších 6 civilistov:Z Ghúty ušli deti

Obeťou bombardovania Východnej Ghúty vládnymi silami sa vo februári stali stovky ľudí žijúcich v tejto oblasti neďaleko Damasku.

Bejrút 3. marca (TASR) - Životy šiestich sýrskych civilistov si v sobotu vyžiadalo bombardovanie damaského predmestia Východná Ghúta sýrskymi vládnymi silami. Informovalo o tom Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Sýrska štátna televízia zároveň v sobotu informovala, že z Východnej Ghúty sa v noci na piatok podarilo uniknúť dvom deťom - chlapcovi a dievčaťu -, a to aj napriek pretrvávajúcemu ostreľovaniu oblasti protivládnymi povstalcami.



Okrem nich od utorka, keď začal platiť režim krátkodobého - päť hodín denne trvajúceho - prímeria, opustili povstalcami obsadenú enklávu Východná Ghúta len dvaja Pakistanci. Odchod týchto manželov z Ghúty bol však výsledkom rokovaní pakistanskej vlády, nie dôsledkom prímeria.



Humanitárny koridor má slúžiť na evakuáciu zranených a chorých a na dopravu humanitárnej pomoci pre civilistov vo Východnej Ghúte. Dohľad nad koridorom majú jednotky Sýrie a vojaci Ruska. Obe tieto krajiny obvinili protivládnych sýrskych povstalcov, že koridor ústiaci do obce Muchajjam al-Wafídín ostreľujú a bránia tak prísunu pomoci pre obyvateľstvo Východnej Ghúty.



Spomínané prímerie nariadil ruský prezident Vladimir Putin a začalo platiť v utorok. Bude sa opakovať každý deň od 08.00 do 13.00 h SEČ.



Obeťou bombardovania Východnej Ghúty vládnymi silami sa vo februári stali stovky ľudí žijúcich v tejto oblasti neďaleko Damasku. Nálety vládnych lietadiel sa zaradili k najničivejším od začiatku občianskej vojny v Sýrii, ktorá vstúpila už do ôsmeho roku svojho trvania.



Bezpečnostná rada OSN na tento vývoj minulý víkend reagovala schválením rezolúcie požadujúcej "bezodkladné" 30-dňové humanitárne prímerie v Sýrii. Dokument však nestanovuje začiatok prímeria.



Sýrska vláda stratila kontrolu nad Východnou Ghútou v roku 2012. Krátko na to sa začala blokáda tohto povstalcami ovládaného územia sýrskou armádou. V Ghúte uviazlo asi 400.000 ľudí, ktorí prakticky denne čelia nedostatku potravín a liekov.