Počas sporného referenda zahynulo v Burundi najmenej 15 ľudí

Nairobi 18. mája (TASR) - Najmenej 15 ľudí zahynulo počas sporného referenda o predĺžení vlády prezidenta, ktoré sa vo štvrtok konalo v stredoafrickom štáte Burundi. Vo svojej správe to uviedla organizácia Human Rights Watch (HRW).



Zmeny v ústave, o ktorých sa rozhodovalo v referende, majú dlhoročnému prezidentovi Pierrovi Nkurunzizovi umožniť, aby zotrval pri moci až do roku 2034, píše agentúra Reuters.



Príslušníci burundských bezpečnostných síl spolu s mládežníckou domobranou podľa HRW vytvorili atmosféru strachu a zastrašovania, aby sa voliči na plebiscite zúčastnili. Polícia taktiež použila represie voči odporcom referenda, uvádza sa v správe HRW. Počas hlasovania bolo tiež hlásených šesť prípadov znásilnenia.



Očakáva sa, že výsledky plebiscitu navrhované ústavné zmeny potvrdia. Na ich základe sa má prezidentský mandát predĺžiť z piatich na sedem rokov. Prezident Nkurunziza (54) bude môcť v prípade schválenia zmien voličmi zotrvať v úrade ešte dve funkčné obdobia aj po roku 2020, keď mu vyprší súčasný mandát. Termín zverejnenia výsledkov nie je známy.



Pozorovatelia sa obávajú, že plebiscit by mohol prehĺbiť politickú krízu, ktorá v Burundi trvá od roku 2015, keď sa prezident napriek silnému odporu časti obyvateľstva rozhodol uchádzať o tretí prezidentský mandát. Pri násilnostiach odvtedy zahynulo už približne 1200 ľudí a ďalšie státisíce utiekli do susedných krajín.