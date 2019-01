V Británii sa počas víkendu uskutočnia demonštrácie opozičných skupín

Demonštranti vystupujúci proti Európskej únii, odetí v žltých vestách, už v uplynulých mesiacoch uskutočnili niekoľko menších protestov, ktoré narušili dopravu v Londýne.

Londýn 9. januára (TASR) - V Británii sa na nastávajúci víkend plánujú konkurenčné demonštrácie; skupiny z opačných koncov politického spektra sa snažia napodobniť protestné hnutie "žltých viest", ktoré nedávno otriaslo Francúzskom. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



Ľavicová skupina aktivistov s názvom "Ľudové zhromaždenie" pozvala tisíce ľudí, aby prišli v sobotu do centrálneho Londýna odetí v žltých vestách na pochod proti úsporným opatreniam. Pochod ponesie názov "Británia je rozbitá". Skupina požaduje voľby, ktoré by ukončili program úsporných opatrení vládnucich konzervatívcov.



Ďalšími organizátormi tohto pochodu sú liberálne organizácie kritizujúce rozličné problémy. Jednou z nich je zoskupenie "Postavme sa proti rasizmu", ktoré vystupuje proti vládnej politike týkajúcej sa utečencov.



Pravicoví aktivisti a stúpenci tzv. brexitu medzitým tiež ohlásili zámer usporiadať demonštrácie v britských mestách vrátane metropoly. Svoj plán oznámili na internete pod hashtagom #YellowVestUK.



Skupina týchto aktivistov vyvolala tento týždeň pobúrenie, keď slovne zaútočila na politikov, ktorí sú za zotrvanie Británie v EÚ. Na prominentnú odporkyňu brexitu, poslankyňu Annu Soubryovú, pokrikovali počas jej televíznych interview prenášaných naživo, že je "nacistka".



Demonštrácie francúzskych "žltých viest" sa začali v polovici novembra minulého roka ohľadom navrhovaného zvýšenia cien pohonných látok a čoskoro sa zvrhli na násilné potýčky.



Toto hnutie bez vlastného vedenia mierne oslablo koncom roka, avšak odvtedy znovu nabralo na intenzite. Pouličné roztržky sa odohrávajú v Paríži a ďalších francúzskych mestách.



Británia sa medzitým ocitla uprostred politického chaosu, keďže sa blíži jej odchod z Európskej únie, plánovaný na záver marca. Viac než dva roky po referende, v ktorom britskí voliči rozhodli o tomto kroku, sú politici veľmi nejednotní ohľadom podmienok, za akých sa má brexit uskutočniť.



Členovia parlamentu budú na budúci týždeň v utorok hlasovať o dohode, ktorú britská premiérka Theresa Mayová vyrokovala s Bruselom ohľadom odchodu Británie z bloku. Jej plán je však terčom ostrej kritiky opozície.



Premiérka varovala, že jej porážka v Dolnej snemovni uvrhne krajinu do "nepreskúmaného územia", bez zreteľnej predstavy o tom, ako sa brexit vyvinie.