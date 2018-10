Počet Britov žiadajúcich o francúzske občianstvo sa rapídne zvýšil

Vlani podali tretinu žiadostí britskí občania, ktorých partnermi sú francúzski občania.

Paríž 10. októbra (TASR) - S blížiacim sa brexitom sa niekoľkonásobne zvýšil počet britských občanov žijúcich vo Francúzsku, ktorí požiadali o tamojšie občianstvo. Vyplýva to zo stredajších informácií rezortu vnútra v Paríži.



Podľa nich sa počet Britov, ktorí požiadali o občianstvo krajiny galského kohúta, zvýšil v období rokov 2015-2017 na osemnásobok, a to konkrétne z 386 na 3173, v percentuálnom podiele žiadateľov z niekdajších 0,4 na vlaňajších 3,5 percenta.



Dôvodom je úsilie ďalej ťažiť z výhod občanov Únie, voľného pohybu po starom kontinente, právo voliť a príležitostne sa zamestnať.



V prvých šiestich mesiacoch roka 2018 pribudlo 1370 žiadostí britských občanov o francúzske občianstvo, čo predstavuje 2,6-percentný podiel všetkých žiadateľov.



Z vlaňajšej správy francúzskeho ministerstva zahraničných vecí k brexitu vyplýva, že v krajine žije okolo 300.000 britských občanov, väčšinu z nich tvoria dôchodcovia. Francúzsky štatistický úrad však ešte o tri roky skôr odhadol počet Britov žijúcich vo Francúzsku na asi polovicu.



Kým v Paríži by malo žiť asi 13 percent britskej komunity vo Francúzsku, jej viac ako štvrtina (26 percent) je prihlásená v departementoch na juhu krajiny.