Počet migrantov prichádzajúcich cez more do Európy klesol o polovicu

Ženeva 8. júna (TASR) - Od začiatku tohto kalendárneho roka sa cez Stredozemné more do Európy dostalo o viac než polovicu menej migrantov a utečencov než v rovnakom období vlaňajška. Do 6. júna dorazilo do Španielska, Talianska a Grécka 33.400 ľudí, oznámila v piatok v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



V rovnakom časovom úseku minulého roka zaznamenali podľa údajov IOM príchod viac ako 73.000 migrantov; v medziročnom porovnaní tak ide o pokles o 55 percent.



Do Talianska prišlo oproti roku 2017 až o 77 percent menej migrantov; v Grécku evidujú zníženie ich počtu o niečo viac než 50 percent, informuje agentúra DPA.



S poklesom počtu migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné more sa znížil aj počet obetí v zmienenom období - z 1764 na 785.