Počet migrantov prúdiacich z Afriky do Európy sa znížil

Na španielske pobrežie dorazilo celkove 2233 migrantov, čo je údaj približne porovnateľný s počtom migrantov, ktorí sa tam dostali v rovnakom čase vlani.

Ženeva 29. mája (TASR) - Najmenej 30.000 migrantov dorazilo od začiatku kalendárneho roka 2018 do Európy cez Stredozemné more, počas nebezpečnej cesty prišlo o život 655 ľudí.



Informácie zverejnila v utorok na tlačovej konferencii v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



Podľa slov jej hovorcu ide o číselný údaj, ktorý je podstatne nižší ako v porovnateľnom období minulého roka, keď na starý kontinent dorazilo až 69.219 ľudí.



Joel Millmann však vyjadril znepokojenie v súvislosti s vývojom na migračnej trase medzi severoafrickým pobrežím a Španielskom, na ktorej iba v máji zachraňovali 2800 migrantov a od začiatku roka to platilo už o najmenej 7500 ľuďoch.



Na španielske pobrežie dorazilo celkove 2233 migrantov, čo je údaj približne porovnateľný s počtom migrantov, ktorí sa tam dostali v rovnakom čase vlani. Počet úmrtí v západnej časti Stredozemného mora (do 27. mája) je však už teraz vyšší ako za vlaňajší rok. IOM sa obáva, že vlaňajší počet obetí (224) sa môže v tejto oblasti v tomto roku hoci zdvojnásobiť, veď už momentálne tam registrujú 235 prípadov úmrtia migrantov.