Počet mŕtvych po zrútení budovy v Istanbule stúpol na šesť

Podľa šéfa tureckého úradu pre zvládanie katastrof Mehmeta Güllüoglua doposiaľ nie je známe, koľko ľudí by sa ešte mohlo nachádzať pod troskami zrútenej budovy v štvrti Kartal, informuje agentúra DPA.

Istanbul 7. februára (TASR) - Na šesť stúpol počet obetí stredajšieho zrútenia osempodlažnej obytnej budovy v ázijskej časti tureckého mesta Istanbul. Oznámil to vo štvrtok guvernér istanbulskej provincie Ali Yerlikaya po tom, ako záchranári z trosiek vytiahli ďalšie tri mŕtve telá.



Podľa šéfa tureckého úradu pre zvládanie katastrof Mehmeta Güllüoglua doposiaľ nie je známe, koľko ľudí by sa ešte mohlo nachádzať pod troskami zrútenej budovy v štvrti Kartal, informuje agentúra DPA.



Intenzívna záchranná operácia pokračovala v noci na štvrtok až do daždivého rána. Güllüoglu na mieste nešťastia novinárom povedal, že pátranie po nezvestných bude naďalej pokračovať.



Vo štvrtok z trosiek vyslobodili po 18 hodinách päťročné dievča. V noci tiež vytiahli z ruín budovy deväťročného chlapca. Doposiaľ sa z trosiek podarilo zachrániť 13 osôb. V dome bývalo 43 ľudí v 14 bytoch. Traja zranení boli v kritickom stave. Stav dvoch z nich sa zlepšuje, uviedol guvernér Yerlikaya.



Príčinu nešťastia zatiaľ nestanovili, úrady však medzičasom informovali, že tri najvrchnejšie podlažia boli postavené nelegálne.



Úrady evakuovali sedem priľahlých budov, pričom jednej z nich tiež hrozí zrútenie. Záchranné operácie museli trikrát prerušiť pre obavy, že by sa dom mohol zrútiť.