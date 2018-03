Počet Nemcov v dôsledku imigrácie stúpol predvlani o 500.000

Spomedzi prisťahovalcov malo 51 percent pas niektorého zo štátov EÚ, ďalších deväť percent pochádzalo z iných európskych krajín.

Wiesbaden 13. marca (TASR) - Vysoká miera prisťahovalectva spojená s utečeneckou krízou v Nemecku spôsobila, že počet obyvateľov počas roka 2016 stúpol o približne 500.000. Nemecký Spolkový štatistický úrad so sídlom vo Wiesbadene zverejnil tento údaj v utorok v rámci bilancie prírastku a úbytku obyvateľstva v dôsledku migrácie.



Z čísiel, ktoré priniesla agentúra DPA, vyplýva aj to, že viac nemeckých občanov svoju krajinu v uvedenom roku opustilo, než sa do nej vrátilo. Do Nemecka sa prisťahovalo vyše 1,8 milióna ľudí, z toho vyše 1,7 milióna držiteľov cestovného pasu iného štátu. Viac ako 1,3 milióna ľudí v tom istom období z Nemecka odišlo.



Medzi prisťahovalcami je zarátaných približne 146.000 Nemcov, ktorí sa v zahraničí narodili alebo tam istý čas žili. Oproti predošlému roku to bol nárast o 25.000 osôb. Až 281.000 štátnych príslušníkov Nemecka sa však počas roka 2016 rozhodlo zo svojej krajiny odísť. Zvyšok odchádzajúcich tvorili držitelia zahraničných pasov.



Spomedzi prisťahovalcov malo 51 percent pas niektorého zo štátov EÚ, ďalších deväť percent pochádzalo z iných európskych krajín. V skupine prisťahovalcov mimoeruópskeho pôvodu mali najvyšší, 26-percentný podiel Ázijčania; päť percent imigrantov pochádzalo z Afriky.