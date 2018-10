Počet obetí hurikánu Michael stúpol minimálne už na 29

V súčasnosti prebiehajú snahy o sprejazdnenie zablokovaných ciest a obnovenie telefonického spojenia a dodávok elektriny.

Mexico Beach 17. októbra (TASR) - Pátracie tímy stále prehľadávajú trosky domov v oblastiach na severozápade amerického štátu Florida, ktoré pred týždňom zasiahol mohutný hurikán Michael. Počet potvrdených obetí sa medzičasom zvýšil už na najmenej 29, informovala v stredu televízia CNN.



Úrady na Floride evidujú už 19 obetí, väčšinu z toho v najviac postihnutom okrese Bay County. Pátracie psy v utorok našli ďalšie dve mŕtve telá v tamojšom meste Mexico Beach, kde hurikán spôsobil obrovské škody. Väčšinu obyvateľov mesta pred príchodom búrky evakuovali a mnohí z nich doposiaľ nedostali povolenie na návrat.



V okrese Bay County bolo zničených najmenej 162 budov a ďalších viac ako 2500 bolo poškodených. Vo floridských evakuačných strediskách stále zostáva okolo 1200 ľudí.



V oblasti Floridy zasiahnutej hurikánom podľa agentúry Reuters stále evidujú okolo 1100 nezvestných, ktorí vo vzniknutom chaose stratili kontakt s príbuznými a známymi; vypátrať sa ich snažia stovky dobrovoľníkov. Guvernér Floridy Rick Scott vyslal do terénu 4000 príslušníkov štátnej Národnej gardy.



V súčasnosti prebiehajú snahy o sprejazdnenie zablokovaných ciest a obnovenie telefonického spojenia a dodávok elektriny. Elektrinu v utorok podľa CNN stále nemalo takmer 140.000 domácností a firiem na Floride a 18.000 v ďalších postihnutých štátoch. Obyvateľom v núdzi distribuujú potraviny a vodu, do najviac postihnutých lokalít letecky. Pred miestnymi čerpacími stanicami sa tvoria rady vozidiel.



Šiestich mŕtvych potvrdili úrady v štáte Virgínia, troch v Severnej Karolíne a jedného v Georgii.



Na pátracích prácach, poskytovaní pomoci a likvidácií následkov búrky asistujú orgánom jednotlivých štátov aj americké federálne úrady, ktoré do tohto úsilia nasadili zhruba 8000 civilných zamestnancov a rovnaký počet príslušníkov armády.



Hurikán štvrtej kategórie Michael bol jednou z najsilnejších búrok, aké kedy zasiahli územie Spojených štátov. Rýchlosť sprievodného vetra dosahovala až 250 kilometrov za hodinu.