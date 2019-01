Počet obetí sobotňajšieho výbuchu v Paríži sa zvýšil na štyri

Explózia si vyžiadala aj 47 zranených. Stav desiatich z nich je vážny.

Paríž 13. januára (TASR) - Sobotňajšia explózia v Paríži si vyžiadala štvrtú obeť. V ruinách domu, kde k výbuchu došlo, sa totiž v nedeľu našlo telo ďalšej obete - ženy. Informoval o tom v nedeľu spravodajský portál France Info.



Ďalšími obeťami výbuchu sú turistka zo Španielska a dvaja hasiči, ktorí boli v sobotu ráno privolaní do ulice Rue de Trévise, kde unikal plyn. Krátko po príjazde hasičov došlo v budove, kde sídlila pekáreň a reštaurácia, k mohutnému výbuchu a následne vypukol aj požiar. Tlaková vlna po výbuchu spôsobila materiálne škody na okolitých budovách.



Na mieste nešťastia zostal v nedeľu tím pozostávajúci z asi 30 hasičov, ktorého úlohou je prehľadávať požiarovisko a ruiny v snahe pomôcť pri objasňovaní osudu nezvestnej mladej ženy, ktorá bývala v budove poškodenej výbuchom. Zatiaľ nie je jasné, či štvrté nájdené telo patrí tejto nezvestnej.



Veliteľ hasičov Eric Moulin v nedeľu informoval, že explózia bola "obzvlášť silná" a zasiahla všetko v okruhu asi 100 metrov. Dodal, že budovu, kde sa výbuch odohral, bude potrebné spevniť od prízemia po najvyššie poschodie. Do domov v susedstve a naproti cez ulicu je zatiaľ zakázané vstupovať. Vstup do nich bude možný až po vyjadrení statikov a architektov.



Hasiči budú miesto zasiahnuté explóziou a následným požiarom monitorovať "ešte najmenej 48 hodín, možno aj celý týždeň", vyhlásil Moulin.



K výbuchu došlo v sobotu okolo 09.00 h SELČ v budove ulici Rue de Trévise v IX. parížskom obvode, ktorý sa nachádza na pravom brehu rieky Seina.