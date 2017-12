Počet obyvateľov Šanghaja obmedzia na 25 miliónov

Šanghaj, ktorý leží na východnom pobreží krajiny, mal koncom roka 2015 podľa oficiálnych štatistík 24,15 milióna obyvateľov s trvalým pobytom.

Šanghaj 26. decembra (TASR) - Čínska finančná metropola Šanghaj obmedzí do roku 2035 svoju populáciu na 25 miliónov ľudí v rámci snahy vyrovnať sa s tamojšou "chorobou veľkého mesta". S odvolaním sa na čínsku vládu o tom v utorok informovala agentúra Reuters.



Vláda uviedla, že cieľ regulácie veľkosti Šanghaja je súčasťou hlavného územného plánu tohto mesta na roky 2017-35, ktorý schválil príslušný úrad.



"Do roku 2035 bude počet obyvateľov so stálym bydliskom v Šanghaji obmedzený na približne 25 miliónov a celkové pozemky, ktoré budú dané k dispozícii na výstavbu, nepresiahnu 3200 štvorcových kilometrov," píše sa v oznámení.



Čínske štátne médiá uviedli, že "choroba veľkého mesta" nastáva vtedy, keď veľkomesto sužuje znečistenie životného prostredia, dopravné zápchy a nedostatočné kapacity verejných služieb napríklad v oblastiach školstva a zdravotníctva.



Mnohé z najväčších miest v Číne čelia tiež výraznému nárastu cien nehnuteľností, čo vyvoláva obavy z "bubliny" v tomto sektore.



