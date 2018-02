Počet osôb nelegálne prichádzajúcich do EÚ v roku 2017 klesol

Počas minulého roka významne klesol počet migrantov prichádzajúcich cez strednú a východnú časť Stredomoria a cez západný Balkán.

Brusel 20. februára (TASR) - Počet ľudí nelegálne prichádzajúcich do Európskej únie klesol v roku 2017 o 60 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ide o najmenší počet za posledné štyri roky, informovala v utorok Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).



V správe uviedla, že vlani zachytili pri ilegálnom vstupe do EÚ takmer 205.000 osôb, čo je významný pokles v porovnaní s rokom 2016, keď ich bolo 511.000.



Počet nelegálnych vstupov sa postupne znižuje od vrcholu migračnej krízy v Európe v roku 2015, keď do Únie prišlo približne 1,8 milióna ľudí. Štatistický údaj z roku 2017 je však stále o dosť vyšší oproti predkrízovému priemeru, ktorý bol od 72.000 po 140.000 osôb.



Počas minulého roka významne klesol počet migrantov prichádzajúcich cez strednú a východnú časť Stredomoria a cez západný Balkán. Za ten istý čas sa však zdvojnásobil počet vstupov migrantov cez západnú časť Stredomoria a dosiahol nové maximum predstavujúce 23.000 osôb.



"Pod veľkým náporom je v súčasnosti Španielsko," konštatoval podľa agentúry DPA riaditeľ Frontexu Fabrice Leggeri.



Počet prechodov do Európy cez Stredozemné more z Líbye sa znížil. Leggeri však uviedol, že bezpečnostná situácia v tejto krajine, kde tisíce migrantov držia v preplnených záchytných centrách, zostáva veľkým problémom.