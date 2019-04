Počet registrovaných prípadov osýpok vzrástol o 300 percent

Hoci epidémie osýpok môžu byť odvrátené očkovaním, WHO v posledných mesiacoch varuje pred znižujúcou sa úrovňou globálnej vakcinácie proti tomuto infekčnému vírusovému ochoreniu.

Ženeva 15. apríla (TASR) - Počet registrovaných prípadov nákazy osýpkami vzrástol za prvé tri mesiace roku 2019 celosvetovo o 300 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V súvislosti s obavami z následkov kampane proti očkovaniu to v pondelok vyhlásili predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informovala o tom agentúra AFP.



Hoci epidémie osýpok môžu byť odvrátené očkovaním, WHO v posledných mesiacoch varuje pred znižujúcou sa úrovňou globálnej vakcinácie proti tomuto infekčnému vírusovému ochoreniu.



"Predbežné údaje - zozbierané z celého sveta - naznačujú, že počet zaznamenaných prípadov (osýpok) vzrástol za prvé tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým časovým úsekom v roku 2018 o 300 percent. Nepretržitý nárast bol pritom zaznamenaný aj v posledných dvoch rokoch," uviedla WHO vo svojom stanovisku, pričom zdôraznila, že v priemere je ohlásený len jeden z desiatich prípadov osýpok.



"Hoci dostupné údaje sú zatiaľ len predbežné, poukazujú na zrejmý trend. Mnohé krajiny sa ocitli uprostred rozsiahlej epidémie osýpok, pričom prakticky celý svet zažíva nárast počtu prípadov tohto ochorenia," tvrdí WHO.



Organizácia ďalej uviedla, že nárast výskytu osýpok hlásia aj krajiny "s celkovo vysokou úrovňou vakcinácie - vrátane USA", pretože "ochorenie sa rýchlo rozšírilo v skupinkách nezaočkovaných osôb".



Primátor mesta New York Bill de Blasio v tejto súvislosti minulý utorok vyhlásil zdravotnú pohotovosť v niektorých častiach Brooklynu a v rámci boja proti vysokému výskytu osýpok tam nariadil celoplošné očkovanie všetkých ľudí, ktorí s týmto vírusom môžu prísť do kontaktu. Vysoký počet prípadov osýpok zaznamenali najmä v radoch príslušníkov ultraortodoxnej židovskej komunity, ktorí očkovanie často odmietajú na základe svojho vierovyznania.



Najhoršia situácia je však podľa WHO v Afrike, kde je celková nižšia miera vakcinácie proti osýpkam ako v iných regiónoch sveta. Nárast výskytu daného ochorenia predstavuje podľa dostupných údajov v Afrike až 700 percent.